۲۶ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان به فروش رفت

سرویس کردستان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: بیش از ۲۶ هزار عنوان کتاب در دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب استان به فروش رسید که بیش از ۲۰ هزار عنوان آن مربوط به ناشران داخلی و ۶ هزار و ۲۱۴ عنوان مربوط به ناشران اقلیم کردستان عراق بود.

به گزارش کرد پرس، علی اصغر دریایی در نشست خبری جمع بندی دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان، اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب توسط ناشران داخلی و ۶ هزار و ۲۱۴ عنوان کتاب به زبان کردی توسط ناشران اقلیم کردستان عراق در این نمایشگاه به فروش رسید.

وی افزود: میزان استقبال و خرید کتاب در این نمایشگاه، با وجود شرایط اقتصادی و تحولات منطقه ای، نشان دهنده جایگاه کتاب در سبد فرهنگی خانواده ها و توجه مردم استان به فرهنگ کتاب خوانی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: استقبال مردم از این رویداد فرهنگی، بیانگر پویایی اجتماعی و عمق تعلق آنان به فرهنگ و دانایی است.

دریایی با اشاره به پیوند مردم کردستان با فرهنگ مکتوب، گفت: فرهنگ در کردستان امری مقطعی نیست، بلکه با زندگی مردم این استان درآمیخته است و کتاب نیز تنها یک کالا نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی مردم به شمار می رود.

وی بیان کرد: حضور گسترده مردم، میزان خرید کتاب و توجه به آثار مکتوب از جمله نشانه های جایگاه فرهنگ کتاب خوانی در استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری چنین رویدادهایی و حمایت دستگاه های اجرایی و فرهنگی، زمینه ارتقای سرانه مطالعه و گسترش فعالیت های فرهنگی در استان بیش از پیش فراهم شود.