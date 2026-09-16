۲۶ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان به فروش رفت
به گزارش کرد پرس، علی اصغر دریایی در نشست خبری جمع بندی دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان، اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب توسط ناشران داخلی و ۶ هزار و ۲۱۴ عنوان کتاب به زبان کردی توسط ناشران اقلیم کردستان عراق در این نمایشگاه به فروش رسید.
وی افزود: میزان استقبال و خرید کتاب در این نمایشگاه، با وجود شرایط اقتصادی و تحولات منطقه ای، نشان دهنده جایگاه کتاب در سبد فرهنگی خانواده ها و توجه مردم استان به فرهنگ کتاب خوانی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: استقبال مردم از این رویداد فرهنگی، بیانگر پویایی اجتماعی و عمق تعلق آنان به فرهنگ و دانایی است.
دریایی با اشاره به پیوند مردم کردستان با فرهنگ مکتوب، گفت: فرهنگ در کردستان امری مقطعی نیست، بلکه با زندگی مردم این استان درآمیخته است و کتاب نیز تنها یک کالا نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی مردم به شمار می رود.
وی بیان کرد: حضور گسترده مردم، میزان خرید کتاب و توجه به آثار مکتوب از جمله نشانه های جایگاه فرهنگ کتاب خوانی در استان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری چنین رویدادهایی و حمایت دستگاه های اجرایی و فرهنگی، زمینه ارتقای سرانه مطالعه و گسترش فعالیت های فرهنگی در استان بیش از پیش فراهم شود.
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