سرویس آذربایجان غربی- وزیر کشور با تأکید بر اهمیت روابط تاریخی و فرهنگی ایران و ترکیه گفت: در دیدار با وزیر کشور ترکیه، موضوعات مرتبط با ترددات مرزی، مواد مخدر، مسائل امنیتی، مبادلات تجاری، جرائم سازمان‌یافته و مقابله با تروریسم بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

به گزارش کردپرس، اسکندر مومنی در بدو ورود به آنکارا با بیان اینکه ما با وزارت کشور ترکیه از گذشته توافقنامه داریم و معمولا سالی یک بار نشست مشترک دو وزارتخانه تشکیل می‌شود، افزود: سال قبل این نشست در تهران برگزار شد و امسال هم در آنکارا برگزار می‌شود.

او اضافه کرد: در این نشست بر روی مسائل مرتبط دو وزارتخانه، موضوعات مربوط به ترددات مرزی، موضوع مواد مخدر، مسائل امنیتی و همچنین مبادلات تجاری، جرائم سازمان‌یافته و مقابله با تروریسم بحث و بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.



وزیر کشور در پایان با بیان اینکه ایران و ترکیه دو کشوری هستند که روابطشان ریشه در تاریخ دارد، افزود: دو کشور دارای اشتراکات فرهنگی فراوانی در حوزه‌های مختلف بوده و برادر هستند و این سفر حائز اهمیت است.





اسکندر مومنی وزیر کشور عصر دیروز با همراهی رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد.

وزیر کشور و هیئت همراه قرار است امروز در دیداری دوجانبه با مصطفی چیفتچی وزیر کشور ترکیه، درباره مهم‌ترین محورهای همکاری میان دو کشور گفت‌وگو و تبادل نظر کنند.