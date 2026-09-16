وزیر کشور:مسائل مشترک امنیتی در دیدار با وزیر کشور ترکیه بررسی میشود
به گزارش کردپرس، اسکندر مومنی در بدو ورود به آنکارا با بیان اینکه ما با وزارت کشور ترکیه از گذشته توافقنامه داریم و معمولا سالی یک بار نشست مشترک دو وزارتخانه تشکیل میشود، افزود: سال قبل این نشست در تهران برگزار شد و امسال هم در آنکارا برگزار میشود.
او اضافه کرد: در این نشست بر روی مسائل مرتبط دو وزارتخانه، موضوعات مربوط به ترددات مرزی، موضوع مواد مخدر، مسائل امنیتی و همچنین مبادلات تجاری، جرائم سازمانیافته و مقابله با تروریسم بحث و بررسی و تصمیمگیری میشود.
وزیر کشور در پایان با بیان اینکه ایران و ترکیه دو کشوری هستند که روابطشان ریشه در تاریخ دارد، افزود: دو کشور دارای اشتراکات فرهنگی فراوانی در حوزههای مختلف بوده و برادر هستند و این سفر حائز اهمیت است.
اسکندر مومنی وزیر کشور عصر دیروز با همراهی رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد.
وزیر کشور و هیئت همراه قرار است امروز در دیداری دوجانبه با مصطفی چیفتچی وزیر کشور ترکیه، درباره مهمترین محورهای همکاری میان دو کشور گفتوگو و تبادل نظر کنند.
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