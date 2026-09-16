۳۹ طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک کردستان تصویب شد

سرویس کردستان - سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان گفت: در پنجمین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک استان، ۴۲ طرح در حوزه های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی بررسی شد که از این تعداد با ۳۹ طرح موافقت و سه طرح برای بررسی کارشناسی بیشتر از دستور کار خارج شد.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در این جلسه، اظهار کرد: سه طرح به دلیل نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر و انجام بازدید میدانی، برای بررسی مجدد به کارشناسان دستگاه های متولی ارجاع شد.

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم جلسات کمیسیون، افزود: جلسات این کمیسیون باید به صورت ماهانه برگزار شود تا امور مردم معطل نماند و درخواست ها و طرح های مطرح شده در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان ادامه داد: در مورد طرح هایی که نیازمند بررسی بیشتر هستند، تیم مشترکی از کارشناسان دستگاه های متولی باید با انجام بررسی دقیق و بازدید میدانی، نتیجه را اعلام کنند.

قادری با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت های شغلی در استان، گفت: بیکاری جوانان یکی از مسائل مهم کردستان است و هدف مدیریت استان، افزایش تولید و ایجاد اشتغال است.

وی ظرفیت های صنعتی شهرستان بانه را مورد اشاره قرار داد و افزود: بانه در حوزه صنعت مونتاژ رونق یافته و در رتبه های برتر کشور قرار گرفته است و می توان با استفاده از تجربه این شهرستان، برای توسعه فعالیت های صنعتی در دیگر شهرستان های استان برنامه ریزی کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان بر ضرورت آسیب شناسی حوزه های مرتبط با توسعه استان تأکید کرد و گفت: با بررسی نقاط قوت و ضعف و شناخت ظرفیت های موجود باید از روزمرگی فاصله گرفت و بستر لازم برای پیشرفت و توسعه استان را فراهم کرد.

قادری همچنین خواستار بررسی میزان تحقق مصوبات کمیسیون در ۲ سال گذشته شد و افزود: باید مشخص شود چه میزان از طرح های مصوب به مرحله اجرا رسیده اند تا وضعیت تحقق مصوبات و روند اجرای آنها مشخص شود.