عملیات اجرایی بلوار کمربندی ماهیدشت آغاز شد

سرویس کرمانشاه _ شهردار ماهیدشت گفت: عملیات اجرایی کمربندی شهر آغاز شده و اجرای این طرح به کاهش ترافیک، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و رونق اقتصادی شهر کمک می کند.

به گزارش کردپرس؛ صادق مطاعی در نشستی خبری به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، به اجرای ۴۳ میلیارد تومان پروژه در یک سال گذشته در شهر ماهیدشت اشاره کرد و گفت: از زمان آغاز مسئولیت در شهرداری ماهیدشت زمینه بهره گیری از تجربیات افراد پیشکسوت و صاحب تجربه را فراهم کرده و این تدبیر به شتاب گرفتن روند اجرای امور بسیار کمک کرده است.

وی افزود: کنارگذر شرقی ماهیدشت به طول ۱۵۰۰ متر، مهم‌ترین پروژه‌ عمرانی شهر محسوب می شود که عملیات اجرایی با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه آغاز شده است‌.

شهردار افزود: این کنارگذر به کاهش بار ترافیکی شهر به ویژه در ایام اربعین کمک می‌کند و بسترساز فرصت های جدید به ویژه در حوزه خدمات و گردشگری خواهد بود و یک گشایش مناسب در مسیر توسعه شهر ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: در اربعین امسال با وجود حجم بالای تردد زائران، با یک برنامه‌ریزی‌های مناسب شاهد تردد روان خودروها بودیم.

صادق مطاعی پروژه آسفالت و روکش معابر را از جمله اقدامات مهم شهرداری برشمرد و گفت: این پروژه با پنج میلیارد تومان اعتبار عملیاتی شده و در حال اجرا است‌.

وی ادامه داد: اجرای پروژه زیرسازی و جدول‌گذاری در کنارگذرهای غربی و شمالی شهر، عملیات زیرسازی، شن‌ریزی، تسطیح و جدول‌گذاری در شش معبر از شهرک‌های حاشیه‌ای از دیگر اقدامات انجام شده در شهرداری است.

شهردار ماهیدشت ادامه داد: همچنین به منظور توسعه معابر شهری، یک قطعه زمین با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان توسط شهرداری خریداری شده است. علاوه بر این سه میلیارد تومان برای احداث پارک و فضای سبز و توسعه مبلمان شهری هزینه شده است.

وی گفت: حدود ۳ میلیارد تومان نیز به تهیه و نصب المان های شهری متناسب یا هویت شهر اختصاص یافته که اکنون از دو المان رونمایی شده و یک المان دیگر نیز به‌زودی رونمایی خواهد شد.

در پایان این نشست با حضور خبرنگاران از تابلو یک خیابان‌ که به نام «رسانه» نامگذاری شده بود؛ رونمایی شد.