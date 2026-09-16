مردم نتیجه نظارت بر بازار را می خواهند

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار نباید به آمار و برگزاری جلسات محدود شود، گفت: شاخص موفقیت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار، کاهش تخلفات و افزایش رضایتمندی مردم است.

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در نخستین جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار شهرستان سروآباد، اظهار کرد: هدف از تشکیل این قرارگاه، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مسئول و تبدیل ظرفیت های موجود به اقدام مؤثر و نتیجه ملموس برای مردم است.

وی افزود: برگزاری جلسه، انجام گشت مشترک و ارائه آمار زمانی ارزشمند است که آثار آن در سطح بازار دیده شود و به کاهش تخلفات، جلوگیری از گران فروشی و کم فروشی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان منجر شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر استمرار و هدفمند بودن بازرسی ها، گفت: واحدهای تولیدی، خدماتی، بهداشتی و درمانی و صنفی شهرستان سروآباد متناسب با اولویت ها و وظایف قانونی دستگاه های مسئول مورد بازدید و بازرسی قرار می گیرند.

رحیمیان حوزه مسکن و اجاره بها را از دیگر محورهای مورد توجه تیم های نظارتی عنوان کرد و افزود: این حوزه از جمله مطالبات و اعتراضات جدی مردم است و در چارچوب قوانین و مقررات با تخلفات آن برخورد خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین امکانات مورد نیاز قرارگاه، ادامه داد: مدیران دستگاه های عضو قرارگاه موظف هستند امکانات لازم از جمله خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام مأموریت های نظارتی را در اختیار قرار دهند.

رحیمیان بیان کرد: در صورت استنکاف یا خودداری از انجام تکالیف قانونی، موضوع بدون اغماض و در چارچوب مقررات به دستگاه قضایی به عنوان ترک فعل معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی سروآباد، گفت: طی ۶ ماه گذشته ۸۱ گزارش تخلف به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شده است، اما بررسی روند موجود نشان می دهد در برخی موارد در شناسایی، ثبت و ارسال تخلفات ضعف هایی وجود دارد که باید اصلاح شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تأکید کرد: کمبود خودرو، نیروی انسانی یا سایر امکانات نباید بهانه ای برای کاهش سطح نظارت بر بازار باشد و دستگاه های عضو قرارگاه باید از ظرفیت های موجود برای انجام مأموریت های نظارتی استفاده کنند.

رحیمیان با بیان اینکه مقابله با تخلفات اقتصادی نیازمند هم افزایی دستگاه های مسئول است، گفت: تقسیم کار روشن، هماهنگی و حضور میدانی دستگاه ها باید تقویت شود و ضعف هماهنگی یا موازی کاری نباید اثربخشی نظارت ها را کاهش دهد.

وی همچنین از پوشش رسانه ای فعالیت تیم های نظارتی شهرستان ها خبر داد و افزود: براساس هماهنگی های انجام شده و مصوبه قرارگاه استانی، فعالیت تیم های نظارتی شهرستان ها توسط صداوسیمای استان پوشش خبری خواهد شد.