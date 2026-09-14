زیر پافر مردانه چی بپوشیم؟ راهنمای ست کردن پافر برای یک استایل شیک
پافر مردانه به اندازه کافی گرم و راحت است که در روزهای سرد به یکی از اولین انتخابهای کمد تبدیل شود. اما همین پافر، اگر زیرش را درست نپوشید، میتواند کل استایل را حجیم و بیفرم کند. خیلی از آقایان فکر میکنند هرچه زیر پافر ضخیمتر بپوشند، گرمتر میشوند؛ در حالی که پافر خودش عایق است و لایههای بیش از حد ضخیم زیرش، هم حرکت را محدود میکنند و هم شما را از آن شکلی که میخواهید دور میکنند. سوال اصلی این است: چه لایهای زیر پافر بپوشیم که هم گرما را نگه دارد، هم شیک باشد، هم در محیطهای مختلف جواب بدهد؟
لایههای پایه زیر پافر؛ ساده و فیت
اولین چیزی که زیر پافر میپوشید، مستقیم با پوستتان در تماس است. این لایه نباید ضخیم باشد، بلکه باید کار انتقال رطوبت و حفظ گرمای اولیه بدن را انجام دهد. اگر این لایه اشتباه باشد، حتی بهترین پافر هم نمیتواند راحتیتان را تأمین کند.
تیشرت نخی ساده
برای روزهایی که هوا سرد است اما نه یخبندان، یک تیشرت یقهگرد نخی کافی است. تیشرت سفید، طوسی یا مشکی زیر پافر، هم سبک است و هم اجازه میدهد پافر فرم خودش را نگه دارد. تیشرت بهتر است کمی فیت باشد، نه اورسایز، چون زیر پافر چین و چروک پیدا میکند و اذیت میکند. تیشرتهای یقهدار (پولوشرت) هم گزینه خوبیاند، چون یقهشان به استایل شما کمی ساختار میدهد. اگر به دنبال تکمیل این استایل هستید، میتوانید با خرید پافر مردانه اسپرت، ظاهری راحت، کاربردی و شیک برای روزهای سرد داشته باشید.
زیرپوش حرارتی یا نخی آستینبلند
وقتی دما به زیر ده درجه میرسد، یک زیرپوش آستینبلند نخی یا مدلهای حرارتی (ترمال) کارتان را راه میاندازد. این لایهها نازکاند، اما گرمای بدن را نگه میدارند و رطوبت را هم جذب میکنند. جنس مرینوس یا ترکیب پنبه و پلیاستر برای این لایه بهترین است. زیرپوش حرارتی سفید یا طوسی را میشود بعداً با هر چیزی ست کرد.
لایههای میانی؛ جایی که گرما ساخته میشود
اگر تیشرت و زیرپوش گرمای کافی ایجاد نکردند، نوبت به لایه میانی میرسد. این لایه است که بین پافر و بدن شما فاصله گرم ایجاد میکند. نکته مهم این است که لایه میانی نباید آنقدر ضخیم باشد که پافر رویش خراب بنشیند.
بافت یقهگرد نازک
یک بافت یقهگرد از جنس پشم مرینوس یا ترکیب پنبه و پشم، انتخاب ایدهآلی برای زیر پافر است. این بافتها گرمای خوبی تولید میکنند، اما ضخامتشان آنقدر نیست که دستهایتان را مثل آدم برفی بیحرکت کنند. رنگهای خنثی مثل طوسی، سرمهای و کرم را بردارید تا با رنگ پافر هماهنگ بماند.
بافت یقهاسکی ظریف
یقهاسکی زیر پافر، هم گردن را گرم نگه میدارد و هم یک لایه شیک به استایل اضافه میکند. اگر پافر شما یقهساده است، یقهاسکی میتواند نقطه قوت تیپ باشد. از یقهاسکیهای ضخیم و حجیم خودداری کنید، چون زیر پافر جمع میشود و استایل را درشت میکند. یقهاسکی نازک مشکی یا کرم، بهترین انتخاب است.
هودی نازک زیر پافر
هودی زیر پافر یکی از ترکیبهای پرطرفدار خیابانی است. این ترکیب برای استایلهای راحت و روزمره ساخته شده و وقتی کلاه هودی از زیر یقه پافر بیرون بزند، جلوه خاصی پیدا میکند. هودی باید نازک و فیت باشد، نه اورسایز و ضخیم، چون پافر خودش حجم دارد و هودی گشاد زیرش، استایل را بیقواره میکند.
چه چیزهایی زیر پافر نپوشیم؟
درست است که لایهبندی یک هنر است. برای همین هم همه لایهها با پافر جواب نمیدهند. چند اشتباه رایج وجود دارد که هم راحتی شما را کم میکند، هم ظاهرتان را خراب میکند.
بافتهای ضخیم و درشتبافت
بافتهای حجیم و ضخیم زیر پافر، دقیقاً همان کاری را میکنند که نباید: حجم اضافه میسازند. نتیجه این میشود که شانهها و سینهتان گشادتر از حد واقعی دیده میشود و پافر هم دیگر درست بسته نمیشود. اگر هوا خیلی سرد است، به جای یک بافت ضخیم، دو لایه نازک بپوشید.
پیراهن رسمی با دکمههای درشت
پیراهن یقهدار با پافر چندان هماهنگ نیست. دکمههای پیراهن زیر پافر ممکن است از بیرون مشخص شوند و استایل شما را شلخته کنند. اگر مجبورید پیراهن بپوشید، از مدلهای ساده با یقه نرم و پارچه نازک استفاده کنید و دکمهها را تا بالا نبندید.
لایههای پلیاستر براق
پلیاستر براق زیر پافر، عرق را نگه میدارد و خیلی زود باعث بوی نامطبوع میشود. پافر خودش معمولاً از پارچه مصنوعی است و اگر زیرش هم مصنوعی براق بپوشید، گرما و رطوبت بین لایهها حبس میشود. سراغ الیاف طبیعی یا ترکیبهای تنفسپذیر بروید.
پافر را با چه شلوار و کفشی ست کنیم؟
پافر فقط به لایههای زیرش وابسته نیست؛ پایینتنه و کفش هم نقش مهمی در استایل نهایی دارند. اگر پافر کوتاه است، شلوار راسته یا کارگو بهترین انتخاب است. شلوار خیلی گشاد، حجم پافر را دو برابر میکند و شلوار خیلی تنگ هم تعادل را به هم میریزد.
شلوار جین راسته و کتانی چانکی
این ترکیب همیشه جواب میدهد. جین تیره با پافر رنگی یا خنثی، یک تیپ راحت و شهری میسازد. کتانی چانکی هم به دلیل حجمی که دارد، با پافر هماهنگ است و پاها را متناسب نشان میدهد.
شلوار کارگو و بوت نظامی
برای روزهای سردتر و استایلهای خیابانی، شلوار کارگو با بوت نظامی انتخاب خوبی است. این ترکیب به خصوص با پافرهای زیتونی، مشکی و سرمهای خوب جواب میدهد. بوت نظامی زیره عاجدار هم در روزهای برفی و لغزنده کاربردی است.
شلوار پارچهای و کفش کالج
اگر میخواهید پافر را در یک موقعیت نیمهرسمی بپوشید، آن را با شلوار پارچهای راسته و کفش کالج چرم ست کنید. پافر تیرهرنگ با شلوار طوسی یا کرم و یک بافت یقهاسکی زیرش، میتواند استایلی تمیز و غیرمنتظره بسازد. این استایل علاوه بر موقعیتهای نیمهرسمی برای دیدارهای نسبتا رسمی هم مناسب است.
رنگهایی که زیر پافر بهتر جواب میدهند
رنگ لایههای زیر پافر به رنگ خود پافر بستگی دارد، اما چند قانون کلی هست که کارتان را ساده میکند. اگر پافر شما مشکی یا سرمهای است، تقریباً هر رنگی زیرش جواب میدهد؛ از سفید و طوسی گرفته تا زیتونی و زرشکی. اگر پافر رنگی است (مثل سبز، آبی یا قرمز)، لایههای زیرین را خنثی نگه دارید. سفید، مشکی و طوسی امنترینها هستند. تکرنگ پوشیدن هم برای پافر گزینه خوبی است؛ مثلاً پافر مشکی با تیشرت مشکی و شلوار سرمهای، یک ست یکدست و شیک میسازد.
چند ترکیب آماده برای موقعیتهای مختلف
برای یک روز معمولی شهری، پافر مشکی را با تیشرت سفید، شلوار جین تیره و کتانی سفید بپوشید. برای قرار عصرانه، پافر سرمهای را با بافت یقهاسکی کرم، شلوار پارچهای طوسی و بوت چلسی ست کنید. برای سفر و گشتوگذار، پافر زیتونی را با هودی نازک طوسی، شلوار کارگو و بوت نظامی همراه کنید. برای روزهای خیلی سرد، پافر بلند را با زیرپوش حرارتی، بافت یقهگرد و شلوار اسلش بپوشید.
پافر مردانه یک آیتم کاربردی و پرطرفدار است، به شرطی که لایههای زیرش را با دقت انتخاب کنید. تیشرت نخی، زیرپوش حرارتی، بافت یقهگرد نازک، یقهاسکی ظریف و هودی فیت، بهترین گزینهها هستند. از بافتهای ضخیم، پیراهنهای رسمی دکمهدار و پلیاستر براق دوری کنید تا پافر فرم خودش را حفظ کند و استایل شما تمیز بماند. برای تکمیل تیپ هم شلوار راسته یا کارگو و کفش چانکی یا بوت نظامی را انتخاب کنید. اگر دنبال پافر یا لایههای مناسب زیر آن هستید، فروشگاه پوشاک ایرانیان میتواند گزینههای خوبی برای شروع داشته باشد.
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