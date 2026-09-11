وزارت پیشمرگه: روند یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه با موفقیت پایان یافت
به گزارش کردپرس شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگه اقلیم کردستان، در بیانیهای اعلام کرد: «امروز با افتخار، مژده یک رویداد تاریخی و دستاوردی بزرگ را اعلام میکنیم؛ دستاوردی که آرزوی دیرینه مردم ما بوده است. روند یکپارچهسازی و سازماندهی کامل نیروهای پیشمرگه تحت چتر وزارت پیشمرگه با موفقیت به پایان رسید.»
وی افزود: «پس از سالها تلاش، کوشش مستمر و کار بهعنوان یک تیم متحد در وزارت پیشمرگه و با همکاری فرماندهان نیروهای ۷۰ و ۸۰ که در این مسیر همکاری و تسهیلگری کردند، توانستیم بر تمامی موانع و مشکلات انباشتهشده غلبه کنیم.»
شورش اسماعیل همچنین گفت: «ما در وزارت پیشمرگه تمام توان خود را برای موفقیت این روند ملی به کار گرفتیم تا به این نتیجه مهم برسیم که امروز نیروهای ۷۰ و ۸۰ در چارچوب روندی دقیق، نظامی و برنامهریزیشده یکپارچه شدند.»
وزیر پیشمرگه در ادامه اظهار کرد: «در چارچوب این اصلاحات بنیادین، تمامی نیروها تحت یک فرماندهی و کنترل واحد، شامل تیپ، لشکر و فرماندهی مناطق، سازماندهی مجدد شدند.»
به گفته وزیر پیشمرگه، هر دو فرماندهی منطقهای نیروهای نظامی بهطور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. وی این تحول را یک دستاورد تاریخی دانست و گفت اقلیم کردستان صاحب ارتشی متحد و مدرن خواهد شد که تحت فرماندهی مستقیم وزارت پیشمرگه فعالیت میکند.
وزیر پیشمرگه همچنین تأکید کرد: «این دستاورد بزرگ حاصل حمایت مستقیم و مستمر رئیس اقلیم کردستان، نخستوزیر و معاون نخستوزیر بوده است؛ همچنین نقش مهم و برجسته متحدان، به رهبری ایالات متحده آمریکا، در چارچوب یادداشت تفاهم میان ما، قابل توجه است.»
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری متحدان گفت: «از همکاریهای آنان بینهایت قدردانی میکنیم و از آنها میخواهیم در مرحله آینده، به شکلی متفاوتتر به حمایت از نیروی متحد پیشمرگه کردستان ادامه دهند.»
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