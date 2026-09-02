قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق، با تأکید بر ادامه اجرای تصمیم جمع‌آوری سلاح از گروه‌های مسلح، اعلام کرد که دولت عراق در این تصمیم هیچ‌گونه عقب‌نشینی نخواهد کرد و در عین حال سلاح پیشمرگه را قانونی و مطابق قانون اساسی دانست.

به گزارش کردپرس، قاسم الاعرجی در گفت‌وگو با شبکه «الحدث» گفت دولت عراق بر جمع‌آوری سلاح و قرار گرفتن آن در اختیار دولت مصمم است و هیچ‌گونه عقب‌نشینی از این تصمیم وجود ندارد.

وی افزود مذاکرات با گروه‌های مسلح درباره سازوکار ادغام اعضای آنها و حل نقاط اختلاف، همچنان ادامه دارد و فضای مذاکرات مثبت است.

به گفته الاعرجی، امکان دستیابی به توافق درباره ادغام اعضای این گروه‌ها وجود دارد و اجرای این روند دشوار نخواهد بود.

مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق تأکید کرد تصمیم جمع‌آوری سلاح، تصمیمی عراقی است و خود عراقی‌ها درباره آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.

الاعرجی همچنین گفت سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، به عراق سفری عادی بوده و هیچ ارتباطی با گروه‌های مسلح نداشته است.

وی خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق و جمع‌آوری سلاح گروه‌های مسلح را دو پرونده جداگانه دانست و تأکید کرد که هر یک از این دو موضوع به‌صورت مستقل پیگیری می‌شوند.

الاعرجی همچنین گفت عراق اجازه نخواهد داد هیچ گروهی از خاک این کشور به کشورهای همسایه حمله کند و هر فردی که در چنین اقداماتی دست داشته باشد، به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

وی درباره نیروهای پیشمرگه نیز تأکید کرد: «سلاح پیشمرگه، سلاحی قانونی و مطابق قانون اساسی است» و افزود که بغداد روابط و همکاری خوبی با اقلیم کردستان دارد.

مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق در ادامه گفت بغداد خواهان عادی شدن روابط با کشورهای همسایه است و از سفیران کشورهای حوزه خلیج فارس خواست به بغداد بازگردند.