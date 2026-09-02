رونمایی از نقشه راه جامع اقلیم کردستان تا سال ۲۰۴۸ با هدف مهار بحران آب
به گزارش کردپرس، مقامات اقلیم کردستان عراق بر اساس یک طرح ۲۴ ساله، قصد دارند با احداث پروژههای جدید و اتکا به آبهای سطحی، سهم بهرهبرداری از چاهها را به شدت کاهش دهند و مانع از فرسایش و خشکشدن منابع آب زیرزمینی شوند.
به نوشته الصباح، «آری احمد»، مدیرکل آب و فاضلاب اقلیم کردستان، تصریح کرد: حکومت اقلیم یک نقشه راه ملی ۲۴ ساله را تا سال ۲۰۴۸ تدوین کرده که هدف اصلی آن دستیابی به امنیت پایدار مانی و افزایش سهم اتکا به منابع آبهای سطحی تا ۷۵ درصد است تا روند کاهش و فرسایش چاهها و سفرههای زیرزمینی متوقف شود.
وی با اشاره به اینکه اقلیم کردستان در حال حاضر برای تأمین آب شرب به ۵,۸۱۰ حلقه چاه متکی است، افزود: سیاست جدید بر آن است که به تدریج اتکا به این چاهها کنار گذاشته شده و امکان تغذیه مجدد لایههای زیرزمینی برای تضمین پایداری منابع فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: این طرح بر بهینهسازی و حداکثر بهرهبرداری از رودخانههای دجله، زاب بزرگ، زاب کوچک، خابور و سیروان تمرکز دارد.
مدیرکل آب اقلیم کردستان تصریح کرد: هماکنون ۲۵ پروژه استراتژیک تولید و توزیع آب شرب در اقلیم فعال است که ظرفیت تولید روزانه آنها به ۳ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۵۶۳ متر مکعب یعنی چیزی معادل ۱۵۳ هزار متر مکعب در ساعت میرسد.
وی خاطر نشان کرد: در قالب طرح جدید تا سال ۲۰۴۸، افزایش تولید آب شرب به میزان ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مکعب در روز هدفگذاری شده است که این امر با احداث ۲۶ پروژه استراتژیک جدید در شهرها و شهرستانهای مختلف محقق خواهد شد که همگی صرفاً بر آبهای سطحی متکی خواهند بود و با اجرای این طرحها، شمار افراد تحت پوشش شبکه آبرسانی به ۱۱ میلیون و ۶۶۰ هزار نفر خواهد رسید.
وی در پایان خاطرنشان کرد کلیدیترین اثر زیست محیطی این استراتژی، نجات سفرههای آب زیرزمینی از نابودی کامل است، چرا که میزان اتکا به آبهای سطحی را به ۷۵ درصد میرساند و سهم استفاده از چاهها و منابع زیرزمینی را تا ۲۵ درصد کاهش میدهد.
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