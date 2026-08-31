خبر نویسنده: 3247 ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۰۹:۴۶ زمان مطالعه: 3 دقیقه ★ — (۰)
دادستانی آلمان علیه مسئول ارشد شبکه اروپایی پ.ک.ک کیفرخواست صادر کرد
سرویس جهان- دادستانی فدرال آلمان علیه یوکسل کوچ، شهروند ترکیه، به اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی کیفرخواست صادر کرده و او را از مدیران ارشد ساختار اروپایی پ.ک.ک معرفی کرده است.
به گزارش کردپرس به نقل از دویچه وله، دادستانی فدرال آلمان تحقیقات گستردهای را درباره شبکه اروپایی پ.ک.ک انجام داده و کیفرخواست یوکسل کوچ را در ۶ اوت به شعبه امنیت دولتی دادگاه عالی ایالتی هامبورگ ارائه کرده است. این دادگاه اکنون درباره پذیرش کیفرخواست تصمیمگیری خواهد کرد. بر اساس اعلام دادستانی فدرال، کوچ به استناد مواد ۱۲۹a و ۱۲۹b قانون جزایی آلمان، به عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی متهم شده است. دادستانها میگویند او از ژوئن ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۲۳ در سطح رهبری ساختار اروپایی پ.ک.ک فعالیت داشته و به عنوان یکی از رؤسای مشترک کنگره جوامع دموکراتیک کرد اروپا (KCDK-E) مسئولیت داشته است. دادستانی آلمان مدعی است کوچ در این دوره دستورات رهبری اروپایی پ.ک.ک را اجرا میکرد و مسئول هماهنگی فعالیتهای روابط عمومی و تبلیغاتی این سازمان بوده است. او همچنین به عنوان سخنگو در رویدادهای مختلف مرتبط با این فعالیتها حضور داشته و با واحدهای مختلف تشکیلاتی و ساختارهای رسانهای نزدیک به پ.ک.ک همکاری میکرده است. کوچ در ماه مه ۲۰۲۵ بازداشت شد، اما قرار بازداشت او در اوت همان سال به حالت تعلیق درآمد و سرانجام در ماه مه ۲۰۲۶ بهطور کامل لغو شد. با این حال، دادستانی فدرال اکنون پرونده اتهامات او را با ارائه کیفرخواست به دادگاه عالی ایالتی هامبورگ وارد مرحله قضایی کرده است. فعالیت پ.ک.ک از سال ۱۹۹۳ در آلمان ممنوع است. با وجود این ممنوعیت، دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود، پ.ک.ک را بزرگترین و سازمانیافتهترین ساختار افراطی خارجیتبار در این کشور ارزیابی کرده است. در این گزارش آمده است که پ.ک.ک با وجود آغاز روند صلح با ترکیه، بخش عمده فعالیتهای خود در آلمان را حفظ کرده است. بر اساس ارزیابی نهاد امنیت داخلی آلمان، در سال ۲۰۲۵ شمار زیادی از تجمعها و رویدادهای مرتبط با پ.ک.ک در سراسر این کشور برگزار شد و برخی از آنها هزاران شرکتکننده داشتند. گزارش همچنین از تداوم ظرفیت بسیج اجتماعی پ.ک.ک در آلمان خبر داده و اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ نیز شماری از مسئولان این سازمان در آلمان به اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی به احکام زندان محکوم شدند. پرونده یوکسل کوچ در شرایطی به مرحله رسیدگی قضایی رسیده است که پ.ک.ک پس از اعلام انحلال و آغاز روند خلع سلاح، وارد مرحله جدیدی از مناسبات خود با ترکیه شده است. با این حال، پروندههای قضایی مرتبط با فعالیت ساختارهای این سازمان در کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد و نشان میدهد تغییرات در روند ترکیه لزوماً به معنای پایان فوری محدودیتهای حقوقی علیه شبکههای وابسته به پ.ک.ک در اروپا نیست.
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