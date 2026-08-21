افزایش هزینه برق ژنراتورها در سوریه؛ روی آوردن شهروندان قامشلو به انرژی خورشیدی

به گزارش کردپرس، افزایش چشمگیر هزینه برق ژنراتورهای خصوصی در کردستان سوریه، در کنار مشکلات موجود در شبکه برق، باعث شده تقاضا برای پنلهای خورشیدی در شهر قامشلو طی ماههای اخیر به شکل محسوسی افزایش پیدا کند. فعالان این بازار میگویند هزینه بالای برق ژنراتورها موجب شده بسیاری از شهروندان استفاده از انرژی خورشیدی را راهکاری اقتصادیتر، پایدارتر و سازگارتر با محیط زیست بدانند.
فادی جردوی، فروشنده پنلهای انرژی خورشیدی در قامشلو، در گفتوگو با شبکه روداو اعلام کرد که طی سه ماه گذشته تقاضا برای پنلهای خورشیدی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
او دلیل اصلی این افزایش تقاضا را رشد هزینه برق ژنراتورهای خصوصی عنوان کرد و گفت هزینه هر آمپر برق ژنراتور در ماه به حدود ۲۰ تا ۲۵ دلار رسیده است.
به گفته جردوی، اگر یک شهروند برای تأمین برق ۲۴ ساعته به ۱۰ آمپر برق ژنراتور نیاز داشته باشد، باید ماهانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار پرداخت کند؛ رقمی که هزینه سالانه آن به حدود سه هزار دلار میرسد.
این فروشنده پنلهای خورشیدی افزود که به همین دلیل، شهروندان به شکل منطقی به سمت انرژی خورشیدی روی آوردهاند، زیرا با هزینهای مشابه میتوانند یک سامانه کامل خریداری کنند که توان تأمین حدود ۲۰ آمپر برق را دارد.
جردوی گفت باتریهای لیتیومی مورد استفاده در برخی از این سامانهها نیز بین پنج تا ۱۵ سال ضمانت دارند و در کنار سامانههای گرانتر، گزینههای ارزانتری نیز در بازار وجود دارد. به گفته او، سامانههایی با قیمت حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ دلار میتوانند تا هشت آمپر برق مورد نیاز خانوارها را تأمین کنند.
فروش طلا برای تأمین هزینه برق
فادی جردوی با اشاره به وضعیت اقتصادی شهروندان گفت برخی خانوادهها برای تأمین هزینه خرید سامانههای خورشیدی، طلاهای خود را میفروشند یا از بستگانشان قرض میگیرند.
او افزود برخی مشتریانی که از نزدیک آنها را میشناسند و وضعیت مالی مناسبی ندارند نیز برای کمک به آنها، پنلها را به صورت قرض یا اقساط کوتاهمدت در اختیارشان قرار میدهند تا بتوانند از مزایای انرژی خورشیدی استفاده کنند.
جردوی همچنین درباره مسیر انتقال پنلهای خورشیدی به مناطق شمال و شرق سوریه گفت مشکلات موجود در مسیرهای تجاری باعث شده است واردکنندگان این تجهیزات را از اردن و مرسین ترکیه به دمشق منتقل کرده و سپس از دمشق به مناطق تحت مدیریت کُردها در شمال و شرق سوریه برسانند.
به گفته او، انتقال این تجهیزات از مسیر اقلیم کردستان عراق به دلیل هزینه بالای گمرکی امکانپذیر نیست.
وی توضیح داد که در صورت انتقال تجهیزات از طریق بندر بصره، تا رسیدن کالا به مناطق شمال و شرق سوریه باید حدود چهار تا پنج نوع عوارض و مالیات مختلف پرداخت شود که این مسئله هزینه نهایی تجهیزات را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
کاهش مشتریان ژنراتورهای خصوصی
در همین حال، محمد مروان، صاحب یکی از ژنراتورهای خصوصی در قامشلو که حدود ۲۵۰ مشترک دارد، از کاهش شدید مشتریان خود به دلیل افزایش استقبال از انرژی خورشیدی خبر داد.
مروان به روداو گفت طی دو ماه گذشته تعداد مشترکان ژنراتور او به میزان چشمگیری کاهش یافته است.
او با اشاره به میزان برق عرضهشده به مشترکان گفت: پیش از این، ژنراتور او حدود هزار و ۳۰۰ آمپر برق در اختیار مشترکان قرار میداد، اما اکنون این میزان به حدود ۳۰۰ آمپر کاهش یافته است. وی پیشبینی کرد که این رقم در ماه آینده نیز کاهش بیشتری پیدا کند.
مروان عامل اصلی افزایش هزینه برق ژنراتور خود را افزایش قیمت گازوئیل عنوان کرد و گفت هر لیتر گازوئیل مورد نیاز ژنراتور را با قیمت حدود ۸۰ سنت خریداری میکند.
به گفته او، اگرچه ژنراتور از حمایت دولتی برخوردار است و بخشی از گازوئیل مورد نیاز آن با قیمت یارانهای، حدود یک سنت برای هر لیتر، تأمین میشود، اما هزینه برق همچنان بالاست و قیمت هر آمپر برق هشتساعته در طول روز به حدود پنج دلار میرسد.
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