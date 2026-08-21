پایان تلخ فعالیت نیروهای تحت امر کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، به گزارش خبرگزاری فرانسه، موتلو چیویراوغلو، تحلیلگر مقیم واشنگتن و کارشناس مسائل کردها، در واکنش به اعلام پایان روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و نهادهای امنیتی و اداری مناطق کردنشین در ساختار دولت دمشق، این تحول را «پایانی تلخ» برای نیرویی دانست که سال‌ها در جنگ با داعش نقش محوری ایفا کرده بود. همزمان، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، اعلام کرد مرحله ادغام نهادهای نظامی، امنیتی و اداری کردها در ساختار دولت سوریه به پایان رسیده است.

مظلوم عبدی روز پنجشنبه در مراسمی در قامیشلو در شمال شرق سوریه اعلام کرد که مرحله ادغام نهادهای نظامی، امنیتی و اداری در نهادهای ملی دولت سوریه «کامل و تمام شده است».

او گفت: «از این پس، وارد مرحله‌ای جدید می‌شویم» و افزود که مبارزه کردها برای تثبیت حقوق مردمشان در قانون اساسی سوریه ادامه خواهد داشت.

این تحول پس از ماه‌ها مذاکره میان نمایندگان کردهای سوریه و دولت دمشق و در چارچوب توافقی صورت گرفته است که در ژانویه میان عبدی و احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، به امضا رسید. بر اساس این توافق، نهادهای غیرنظامی و نظامی اداره خودگردان تحت کنترل کردها باید به‌طور کامل در ساختارهای دولتی سوریه ادغام می‌شدند.

اجرای این توافق پس از درگیری‌هایی میان نیروهای کرد و نیروهای دولت جدید سوریه آغاز شد؛ درگیری‌هایی که به از دست رفتن بخش‌هایی از مناطقی انجامید که پیشتر تحت کنترل نیروهای کرد قرار داشت.

در جریان اجرای توافق، نیروهای دولت سوریه وارد شهرهای حسکه و قامیشلو شدند و مدیریت فرودگاه قامیشلو و شماری از میادین نفتی مهم نیز به دمشق واگذار شد.

دولت سوریه همچنین گام‌هایی در جهت به رسمیت شناختن حقوق کردها برداشت. احمد الشرع در ۱۶ ژانویه با صدور فرمانی حقوق ملی کردها را به رسمیت شناخت و زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در سوریه پذیرفت؛ اقدامی که از زمان استقلال سوریه در سال ۱۹۴۶ سابقه نداشت.

در فوریه نیز نورالدین احمد عیسی، از اهالی قامیشلو، به عنوان استاندار حسکه منصوب شد و در مارس، سیپان حمو، از فرماندهان ارشد نظامی کرد، به عنوان معاون منطقه‌ای وزیر دفاع سوریه منصوب شد.

با این حال، جزئیات چگونگی ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای امنیتی کرد در ساختار نظامی و امنیتی دولت دمشق همچنان به صورت کامل اعلام نشده است.

موتلو چیویراوغلو، تحلیلگر مقیم واشنگتن و کارشناس مسائل کردها، این تحول را نقطه پایانی بر یکی از مهم‌ترین تجربه‌های سیاسی و نظامی کردهای سوریه دانست.

او به خبرگزاری فرانسه گفت: «انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه به معنای پایانی تلخ است.»

چیویراوغلو افزود: «یک نیروی نظامی که بسیار موفق بود، بارها داعش را شکست داد و مورد تحسین بسیاری قرار گرفت، متأسفانه به پایان می‌رسد.»

نیروهای دموکراتیک سوریه در سال ۲۰۱۵ با حمایت و ابتکار آمریکا شکل گرفتند و در جنگ علیه داعش به شریک اصلی واشنگتن در سوریه تبدیل شدند. این نیروها ترکیبی از کردها و اعراب بودند و به گفته مظلوم عبدی، در مقطعی حدود ۱۰۰ هزار نیرو داشتند.

نیروهای دموکراتیک سوریه پس از چهار ماه نبرد شدید، کوبانی را از کنترل داعش خارج کردند و در سال‌های بعد نقش مهمی در شکست سرزمینی این گروه در سوریه ایفا کردند.

با این حال، پس از سقوط حکومت بشار اسد در سال ۲۰۲۴ و روی کار آمدن دولت جدید در دمشق، رویکرد آمریکا نسبت به نیروهای کرد سوریه تغییر کرد. واشنگتن به تدریج حمایت خود از ساختار خودگردان کردها را کاهش داد و از دولت جدید سوریه حمایت کرد.

همزمان، کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه بر مناطق عرب‌نشین رقه و دیرالزور از بین رفت و به گفته فابریس بالانش، پژوهشگر مسائل سوریه، شمار زیادی از نیروهای عرب این تشکیلات از آن جدا شدند؛ در نتیجه، توان نیروی نظامی تحت فرمان عبدی به حدود نیمی از ظرفیت پیشین خود کاهش یافت.

ادغام ساختارهای کردها در دولت سوریه در شرایطی انجام شده است که کردهای این کشور برای دهه‌ها با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو بودند. در دوره‌های مختلف، آموزش زبان کردی، برگزاری مراسم و جشن‌های کردی و برخی مظاهر فرهنگی آنان با محدودیت مواجه بود.

همچنین پس از سرشماری سال ۱۹۶۲، حدود ۲۰ درصد از کردهای سوریه تابعیت خود را از دست دادند؛ مسئله‌ای که یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی تاریخی جامعه کرد سوریه محسوب می‌شود.

اکنون دمشق در مقایسه با دولت‌های پیشین امتیازات بیشتری به کردها اعطا کرده است، اما پایان ساختار نظامی و خودگردان تحت رهبری کردها به معنای کنار گذاشته شدن الگوی خودمختاری‌ای است که طی بیش از یک دهه در شمال و شمال شرق سوریه شکل گرفته بود.

عبدی نیز با پذیرش ورود به مرحله جدید، تأکید کرده است که تلاش برای تثبیت حقوق کردها در قانون اساسی سوریه ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد پس از پایان مرحله نظامی و اداری، تمرکز نیروهای سیاسی کرد سوریه احتمالا بر دستیابی به تضمین‌های حقوقی و سیاسی در چارچوب دولت مرکزی سوریه قرار خواهد گرفت.