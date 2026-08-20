درخواست مسرور بارزانی از آمریکا برای تجهیز اقلیم کردستان به پدافند هوایی

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، با هشدار نسبت به تداوم حملات پهپادی و موشکی علیه این منطقه، خواستار کمک آمریکا و دیگر شرکای بین‌المللی برای ایجاد توانمندی مستقل پدافندی در اقلیم شد و گفت خروج سامانه‌های پاتریوت و کاهش حضور نظامی آمریکا می‌تواند خلأ امنیتی خطرناکی ایجاد کند.

بارزانی در گفت‌وگویی اختصاصی با المانیتور، حمله پهپادی ۱۷ اوت به دفتر خصوصی خود و منزل رئیس شورای امنیت اقلیم کردستان را «تشدیدی خطرناک» و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم توصیف کرد و گفت از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ۲۸ فوریه، بیش از هزار حمله پهپادی و موشکی علیه اهداف مختلف در اقلیم کردستان انجام شده است.

او با تأکید بر اینکه اقلیم کردستان از ابتدا تلاش کرده است وارد درگیری منطقه‌ای نشود، گفت: «ما امنیت هیچ‌یک از همسایگان خود را تهدید نکرده‌ایم و آنها را تحریک نکرده‌ایم.»

نخست‌وزیر اقلیم کردستان در عین حال تأکید کرد که اربیل مسئولیت حفاظت از مردم، زیرساخت‌ها و تأسیسات خود را بر عهده دارد و از جامعه بین‌المللی و دولت فدرال عراق خواست از حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان حمایت کنند.

با این حال، مهم‌ترین بخش سخنان بارزانی به وضعیت پدافند هوایی اقلیم مربوط بود. او گفت اقلیم کردستان تاکنون نتوانسته سامانه‌های مؤثری برای مقابله با تهدیدات پهپادی و موشکی خریداری کند و در سال‌های اخیر تا حد زیادی به حمایت آمریکا متکی بوده است.

بارزانی گفت سامانه‌های پدافندی آمریکا در بسیاری از موارد توانسته‌اند موشک‌ها و پهپادهای ورودی را رهگیری کنند، اما به دلیل گستردگی منطقه تحت حفاظت، امکان رهگیری همه اهداف وجود نداشته است. او هشدار داد: «ما آسیب‌پذیر هستیم و این حملات نمی‌توانند ادامه پیدا کنند.»

به گفته نخست‌وزیر اقلیم، خروج سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا از منطقه بدون ایجاد جایگزین مناسب، خطر امنیتی جدی برای اقلیم ایجاد خواهد کرد. او خواستار دستیابی اقلیم به سامانه‌های پدافند هوایی، سیستم‌های هشدار زودهنگام، تجهیزات مقابله با پهپادها و دیگر قابلیت‌های دفاعی شد.

بارزانی تأکید کرد که این موضوع را با دولت آمریکا مطرح کرده و مذاکرات برای دریافت حمایت و تجهیزات دفاعی ادامه دارد. او گفت اربیل امیدوار است بتواند با کمک شرکای خود قابلیت‌هایی ایجاد کند که علاوه بر حفاظت از مردم، از بخش انرژی، زیرساخت‌ها و سایر تأسیسات حیاتی اقلیم نیز محافظت کند.

در بخش دیگری از این مصاحبه، بارزانی بر اهمیت روابط اقلیم کردستان و آمریکا تأکید کرد و گفت این رابطه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. او ضمن استقبال از اظهارات تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده این کشور در امور عراق و سوریه، گفت اقلیم کردستان خود را متحد و شریک آمریکا می‌داند و خواهان تداوم این روابط حتی پس از کاهش حضور نظامی آمریکا در عراق است.

بارزانی گفت اربیل با تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از عراق مخالفتی ندارد، اما امیدوار است این خروج به ایجاد «خلأ امنیتی» در منطقه منجر نشود. او افزود روابط اقلیم با آمریکا نباید به همکاری‌های امنیتی محدود بماند و باید در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نیز گسترش یابد.

نخست‌وزیر اقلیم همچنین از سیاست دولت دونالد ترامپ برای تقویت تجارت و ادغام اقتصادی منطقه‌ای حمایت کرد و گفت اربیل به‌جای مناقشه و درگیری، از رویکرد «تجارت به جای جنگ» حمایت می‌کند. از نگاه او، گسترش روابط اقتصادی میان عراق، ترکیه، سوریه و اقلیم کردستان می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش ثبات منطقه منجر شود.

بارزانی تأکید کرد که اقلیم کردستان خواهان حضور بیشتر شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های مختلف اقتصاد، از انرژی گرفته تا کشاورزی، زیرساخت و فناوری است. او گفت حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی برای اقلیم اهمیت زیادی دارد، اما همزمان باید محیطی ایجاد شود که سرمایه‌گذاری‌ها، کارکنان شرکت‌ها و زیرساخت‌های آنها در برابر تهدیدات امنیتی محافظت شوند.

او حملات پهپادی و موشکی را یکی از عواملی دانست که روند توسعه اقتصادی اقلیم را مختل کرده است و گفت این حملات در برخی موارد عملاً مانع رشد اقتصادی اقلیم شده‌اند. به گفته بارزانی، استفاده از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی اقلیم می‌تواند به رونق اقتصاد عراق و منطقه و در نهایت افزایش امنیت و ثبات کمک کند.

در خصوص روابط با ترکیه و سوریه نیز بارزانی گفت اقلیم کردستان با هر دو کشور روابط خوبی دارد و به دلیل روابط تاریخی با مردم دو سوی مرز، از جایگاه مناسبی برای ایفای نقش سازنده برخوردار است. او گفت اربیل تلاش کرده است از روند صلح در ترکیه و همچنین روند ادغام و شکل‌گیری نظام جدید سیاسی در سوریه حمایت کند و در این مسیر نقشی سازنده و مثبت داشته باشد.

بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود از محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، حمایت کرد و او را «رهبر و دوست قابل اعتماد» خواند. او اقدامات السودانی در مبارزه با فساد، تلاش برای قرار دادن همه گروه‌ها زیر حاکمیت قانون و خلع سلاح گروه‌های مسلح را مورد حمایت قرار داد و گفت عراق امروز به چنین اقداماتی نیاز دارد.

نخست‌وزیر اقلیم درباره ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر برای تعیین تکلیف سلاح گروه‌های مسلح در عراق نیز گفت امیدوار است همه گروه‌ها از قانون و تصمیم دولت تبعیت کنند و سلاح و نیروهای خود را در اختیار دولت قرار دهند. او هشدار داد گروه‌هایی که با این روند همکاری نکنند باید مسئولیت پیامدهای آن را بپذیرند.

بارزانی در عین حال تأکید کرد که هیچ‌کس خواهان رویارویی نظامی یا ایجاد هرج‌ومرج در عراق نیست، اما دولت مرکزی وظیفه دارد برای حفاظت از مردم، حاکمیت و امنیت کشور اقدام کند. او این مأموریت را دشوار توصیف کرد، به‌ویژه اگر همه گروه‌های مسلح با دولت همکاری نکنند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا سرنوشت خلع سلاح گروه‌های مسلح در عراق به تحولات میان آمریکا و ایران وابسته است، گفت اگرچه تحولات منطقه بر عراق تأثیر می‌گذارد، اما مسئله سلاح گروه‌های مسلح در درجه نخست یک مسئله عراقی است. به گفته او، عراقی‌ها باید منافع ملی، امنیت و ثبات کشور خود را فارغ از نحوه ادامه یا پایان درگیری میان آمریکا و ایران در اولویت قرار دهند.

بارزانی در ادامه به بحران سیاسی داخلی اقلیم کردستان پرداخت و تأخیر در تشکیل کابینه جدید را «بسیار تأسف‌بار» خواند. او گفت بیش از ۲۰ ماه پس از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴، هنوز دولت جدید اقلیم تشکیل نشده است؛ وضعیتی که به گفته او خواست حزب دموکرات کردستان و شخص او نبوده است.

او گفت از ابتدا خواهان تشکیل سریع دولت و مشارکت اتحادیه میهنی کردستان به عنوان شریک اصلی در دولت جدید بوده، اما اختلافات سیاسی و انتظار این حزب برای مشخص شدن نتایج انتخابات عراق روند تشکیل کابینه را به تأخیر انداخت.

بارزانی گفت پس از انتخابات، حزب دموکرات کردستان بیشترین آرا را در اقلیم و حتی در سراسر عراق به دست آورد و انتظار می‌رفت این نتیجه به تشکیل دولت کمک کند، اما چنین اتفاقی رخ نداد. او تأکید کرد ادامه این وضعیت به حکومت‌داری در اقلیم آسیب زده و حتی دوستان و شرکای بین‌المللی اقلیم نیز خواستار پایان دادن به این بن‌بست هستند.

او همچنین خواستار فعال شدن دوباره پارلمان اقلیم شد و گفت پارلمان پس از انتخابات باید تشکیل جلسه می‌داد و فعالیت خود را آغاز می‌کرد. بارزانی منتقدان و گروه‌هایی را که مانع فعالیت پارلمان شده‌اند مسئول این وضعیت دانست و گفت شخصاً از ادامه این بن‌بست «ناامید است.

با وجود این، بارزانی گفت همچنان برای تشکیل دولت جدید تلاش خواهد کرد و از همه احزاب و طرف‌های سیاسی خواست منافع ملی مردم اقلیم کردستان را بر منافع حزبی و شخصی مقدم بدانند.

در پایان، نخست‌وزیر اقلیم بار دیگر بر اهمیت رابطه با آمریکا تأکید کرد و گفت اقلیم کردستان می‌خواهد این رابطه پس از کاهش حضور نظامی آمریکا نیز ادامه پیدا کند. او گفت اربیل خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با واشنگتن است و اقلیم کردستان همچنان خود را «مطمئن‌ترین و قابل‌اعتمادترین شریک آمریکا در منطقه» می‌داند.