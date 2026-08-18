تلاش شرکت هلال احمر ایران برای تعیین تکلیف کلینیک درمانی بلاتکلیف در مهاباد

به گزارش کردپرس،هلال احمر مهاباد با داشتن املاک و مستغلات فراوان یکی از قدیمی ترین و ثروتمندترین شعب هلال احمر کشور به شمار می رود و به اعتقاد بسیاری این ثروت عظیم اما باعث نشده در چهل سال گذشته کوچکترین سرمایه گذاری در این حوزه انجام شود و فرسوده شدن محوطه تنها بیمارستان شهر و نیمه کاره ماندن درمانگاه تخصصی در محله بیمارستان قدیم شهر نیز گواه این مدعا است.
از سال ها پیش وعده ساخت درمانگاه تخصصی، راه اندازی شهرک زیستی در مهاباد داده شده است، اما خلف وعده شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران در واگذاری سهم پروژه های انجام شده به شهرستان ها و اعمال نگاه صرفا اقتصادی در قالب مجتمع های تجاری و عدم توجه به تقویت زیر ساخت های موجود در مهاباد عیان است و سهم این شهر از ثروت عظیم هلال احمر، به غیر ساخت مجتمع تجاری «مهاباد مال» که قرار بود از محل فروش مغازه ها، منبع درآمدی برای ساخت یک درمانگاه در مهاباد شود، ناپیدا است و مشخص نیست درآمدهای شرکت سرمایه گذاری هلال احمر در مهاباد تا کنون صرف چه اقداماتی شده است؟!
این در حالی است که بنا بر اعلام نماینده سابق مهاباد در مجلس؛ «در اواسط دهه ٩٠، هلال احمر درآمد کسب شده از پروژه مجتمع تجاری خدماتی هلال احمر (مهاباد مال) را صرف ساخت کلینیک درمانی در چند شهر دیگر کرده بود»!!
با این حال چند سال پیش خبرگزاری کردپرس در گزارشی با عنوان (درمانگاهی که نیمه کاره رها شد/ سهم مهاباد از درآمدهای هلال احمر کجاست؟) به وضعیت درمانگاه نیمه کاره و سهم مهاباد از املاک و مستغلات هلال احمر در این شهر پرداخت. بر اساس این گزارش؛ تنها مجتمع تجاری (مهاباد مال) در سال های اخیر از سوی شرکت سرمایهگذاری هلالاحمر ایران در مهاباد ساخته شده و آنهم بدون حاشیه نبوده است. پروژه ایی که قرار بود، منبع درآمدی برای ساخت یک درمانگاه در مهاباد شود اما در پرداخت وجوهات قانونی اش به شهرداری مهاباد هم حاشیه ساز شد!
در واقع؛ شرکت سرمایه گذاری هلال احمر وابسته به جمعیت هلال احمر کشور، در سال ۹۴ به ساخت یک مجتمع تجاری بزرگ به نام مجتمع تجاری خدماتی هلال احمر که بعدها به (مهاباد مال) تغییر یافت، اقدام کرد و مقرر شد که این شرکت ، از طریق فعالیت های تجاری و فروش مغازه های مجتمع، جهت ساخت یک درمانگاه تخصصی در محله بیمارستان قدیم مهاباد (شیر و خورشید سرخ مهاباد) هزینه کند که هنوز این مهم نیز حاصل نشده است!
هر چند، در کمتر از یک هفته پس از گزارش انتقادی کردپرس، شرکت سرمایهگذاری هلالاحمر ایران در خرداد ماه ١٤٠٢ از فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار واجد شرایط برای احداث درمانگاه عمومی مهاباد خبر داد (انتقاد کردپرس به ثمر نشست/ شرکت سرمایهگذاری هلالاحمر واکنش نشان داد)، اما از آن زمان تا کنون کوچکترین تغییری در درمانگاه نیمه کاره حاصله نشده است.
اکنون ٣ سال بعد از حواشی ذکر شده؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هلال احمر در سفر به مهاباد پیگیر تعیین تکلیف پروژههای هلالاحمر در مهاباد؛ از کلینیک درمانی گرفته تا مهاباد مال و پروژه پشتتپ شد.
یاسر فلاح، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری هلالاحمر با سفر به مهاباد و برگزاری نشست با مسئولان شهرستان، از پروژههای جمعیت هلالاحمر و این شرکت در مهاباد بازدید و بر ضرورت تسریع در روند تعیین تکلیف و رفع موانع پروژههای نیمهتمام، بهویژه کلینیک درمانی این شهر، تأکید کرد و گفت: با پیگیریهای مدیرعامل هلال احمر استان،نماینده مهاباد در مجلس و فرماندار مهاباد، هم در زمینه بررسی موضوع و هم تصمیمگیری درباره این پروژه، برنامهریزیهای لازم در حال انجام است.
او با تاکید بر رفع موانع موجود و فعالسازی مجدد پروژهها و مولدسازی داراییهای جمعیت و هلدینگ در مهاباد افزود: تلاش میکنیم با طراحی یک روش و مدل مناسب، زمینه ساخت و بهرهبرداری از این مجموعه را فراهم کنیم.
فلاح با اشاره به همراهی مسئولان جمعیت هلالاحمر در این زمینه اظهار کرد: مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی و فرماندار مهاباد قول مساعد دادهاند که در این زمینه همکاری و تسهیلگری لازم را در سطح شهرستان و استان انجام دهند.
او ادامه داد: در مجموعه جمعیت هلالاحمر و شرکت سرمایهگذاری هلالاحمر نیز تلاش میکنیم هرچه سریعتر با تدوین یک چارچوب مناسب، این پروژه نیمهتمام را به سرانجام برسانیم تا مردم مهاباد بتوانند از یک مجموعه بهداشتی و درمانی مناسب بهرهمند شوند.
بنا بر اعلام مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی؛ شهرک زیستی سلامتی در محله پشتتپ مهاباد به مساحت ۱۰۴ هکتار دارای چند بخش مختلف از جمله مراکز تجاری، تفریحی و گردشگری، بخش مسکونی، هتل بیمارستان و دریاچه مصنوعی است.
ساخت درمانگاه تخصصی مهاباد نیز با طراحی در ۵ طبقه سالهاست تنها فنداسیون طبقه اول به اتمام رسیده و پس از آن معلق مانده و ساخت و ساز آن متوقف شده است.
اکنون باید دید با توجه به سفر و پیگیری مدیر شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران از درمانگاه نیمه کاره در مهاباد و پروژه پشت تپ آیا تغییر مثبتی در وضعیت این پروژه ها حاصل می شود و هم اینکه آیا محوطه تنها بیمارستان این شهرستان نیز که تحت مالکیت هلال احمر قرار دارد سر و سامان پیدا می کند؟!/.
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