آزادگان؛ نماد اقتدار، همدلی و استقامت

سرویس کرمانشاه _ آزادگان سرافراز، در سال‌های دشوار اسارت، با ایمانی راسخ، اراده‌ای استوار و روحیه‌ای شکست‌ناپذیر، در برابر ظلم و شکنجه بعثیان ایستادند و نشان دادند که اسارت هرگز نمی‌تواند عزت، کرامت و آزادگی انسان را به بند کشد.

در اردوگاه‌های اسارت، مردانی از اقوام، مذاهب و طوایف گوناگون، فراتر از همه تفاوت‌ها، در کنار یکدیگر ایستادند. وحدت، همدلی و وفاق آنان، به قدرتی بزرگ در برابر ظلم و زیاده‌خواهی دشمن تبدیل شد. آنان با همبستگی و پایداری، اجازه ندادند دشمن اراده و ایمانشان را درهم بشکند.

آزادگان، با عشق و وفاداری عمیق به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، در دوران اسارت نیز خود را سربازان امام می‌دانستند و در سخت‌ترین شرایط، این عهد و باور را حفظ کردند. آنان در اردوگاه‌های دشمن چنان درخشیدند که نامشان به نمادی از عزت، مقاومت و سربلندی ایران اسلامی تبدیل شد.

بعثیان می‌پنداشتند با شکنجه، فشار و تحقیر می‌توانند اراده آزادگان را درهم بشکنند؛ غافل از آنکه ایمان، وحدت و عشق به آرمان، نیرویی است که در سخت‌ترین شرایط نیز خاموش نمی‌شود. آزادگان ثابت کردند که جسم را می‌توان به اسارت گرفت، اما روح و اراده انسان مؤمن هرگز به بند کشیده نمی‌شود.

شما در بند بودید، اما سربلند ماندید؛ جسمتان در اسارت بود، اما روح و اراده‌تان آزاد و استوار. در آن سال‌های دشوار، پرچم عزت ایران اسلامی را برافراشته نگاه داشتید و حماسه‌ای ماندگار از ایمان، مقاومت، همبستگی و کرامت انسانی آفریدید.

در سالروز بازگشت پرافتخارتان به میهن اسلامی، با نهایت احترام و قدرشناسی، در برابر صبر، استقامت، وحدت و فداکاری شما سر تعظیم فرود می‌آورم و از درگاه خداوند متعال برای همه آزادگان سرافراز و خانواده‌های ارجمند آنان، سلامتی، عزت، سربلندی و طول عمر با برکت مسئلت دارم.

آزادگان در اسارت بودند، اما تسلیم نشدند؛ در بند بودند، اما روحشان آزاد ماند؛ سربازان امام بودند و در سخت‌ترین میدان، سربلندی ایران اسلامی را رقم زدند.

