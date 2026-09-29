سرویس کرمانشاه _ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پرداخت ۲۷.۷ همت، معادل ۸۱ درصد مطالبات گندم‌کاران استان خبر داد و گفت: باقیمانده مطالبات نیز به‌زودی پرداخت می‌شود.

به گزارش کردپرس؛ سعید کریمی افزود: از مجموع ۳۴ همت مطالبات گندم‌کاران استان تاکنون ۲۷.۷ همت پرداخت شده و ۱۹ درصد باقی‌مانده به‌زودی به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

وی با اشاره به سطح زیرکشت گندم در استان افزود: در سال زراعی گذشته، ۴۳۴ هزار هکتار از اراضی کرمانشاه زیر کشت گندم رفت که ۱۰۴ هزار هکتار آن آبی و ۳۳۰ هزار هکتار دیم بود.

کریمی اظهار کرد: در این مدت بیش از ۶۸۳ هزار تن گندم در استان خریداری شده است.

استان کرمانشاه امسال ۴۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود را زیر کشت گندم برده و بیش از ۶۸۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در این استان به صورت تضمینی خریداری شده است.