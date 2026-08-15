قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار در کردستان تشکیل می شود

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت گو با خبرنگاران، گفت: بازار، موضوعی چندبعدی است و طبیعتاً یک دستگاه به تنهایی نمی تواند پاسخگوی همه مسائل آن باشد. از تأمین و توزیع کالا گرفته تا بازرسی، نظارت، برخورد با تخلفات، اطلاع رسانی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هر کدام متولی و ظرفیت مشخصی دارند؛ بنابراین آنچه می تواند این ظرفیت ها را به نتیجه برساند، هماهنگی و فرماندهی واحد است.

وی با اشاره به جایگاه استانداری در هماهنگی دستگاه های استان، افزود: در ساختار پیشنهادی، محوریت و فرماندهی قرارگاه با استاندار خواهد بود و به نظر می رسد جلسه آغاز به کار قرارگاه نیز با حضور ایشان، زمینه بسیار مناسبی برای تعیین مأموریت ها، تقسیم کار و ایجاد یک عزم مشترک در استان فراهم کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان اظهار کرد: بدیهی است در ادامه، با توجه به حجم و نوع موضوعات، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری می تواند پیگیری و هدایت امور قرارگاه را دنبال کند و استاندار نیز متناسب با شرایط استان، موضوعات مهم و اولویت دار، در صورت صلاحدید در جلسات حضور داشته باشند.

رحیمیان با اشاره به مبنای تشکیل این قرارگاه، ادامه داد: با عنایت به پراکندگی وظایف دستگاه های اجرایی و نظارتی مرتبط با حوزه تنظیم بازار و با هدف ایجاد هماهنگی، استفاده از تمامی ظرفیت های دستگاه های مرتبط، رصد مستمر بازار، شناسایی به موقع نوسانات قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی، تشکیل این قرارگاه در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: بر اساس این رویکرد، همه دستگاه های اجرایی استان موظف خواهند بود مصوبات قرارگاه را در چارچوب وظایف قانونی خود اجرا کنند و حسب تصمیم قرارگاه، امکانات مورد نیاز از جمله خودرو، نیروی انسانی و دسترسی به سامانه های استانی مرتبط را برای انجام مأموریت های بازرسی و نظارت اختصاص دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: این ساختار صرفاً محدود به مرکز استان نخواهد بود و در مراکز شهرستان ها نیز قرارگاه متناظر به ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با عضویت دستگاه های متناظر تشکیل خواهد شد تا سیاست ها و برنامه های قرارگاه در سطح شهرستان نیز با هماهنگی و سرعت بیشتری اجرا شود.

رحیمیان گفت: برای جلوگیری از موازی کاری و پراکندگی تصمیمات، نهادهای شورایی، کارگروه ها و ستادهای مشابهی که در استان در حوزه نظارت و بازرسی بازار فعالیت می کنند، در این قرارگاه ادغام خواهند شد تا تصمیم گیری ها و اقدامات نظارتی در یک مسیر هماهنگ و منسجم دنبال شود.

تعزیرات؛ دبیرخانه و حلقه اتصال دستگاه ها

وی با تأکید بر اینکه قرارگاه نباید موازی کاری ایجاد کند، اظهار کرد: هدف قرارگاه، ایجاد یک ساختار جدید در کنار دستگاه های موجود نیست؛ بلکه هدف، هماهنگ کردن ظرفیت های موجود و تبدیل آنها به یک توان واحد برای مدیریت بازار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی می تواند در این چارچوب، نقش مهمی در دبیرخانه، هماهنگی برنامه های نظارتی، دریافت گزارش ها، پیگیری مصوبات و انعکاس نتایج اقدامات داشته باشد و در حوزه رسیدگی به تخلفات نیز با جدیت وظایف قانونی خود را انجام دهد.

رحیمیان ادامه داد: قرارگاه باید تصمیم ساز، هماهنگ کننده و مطالبه گر باشد و هر دستگاه نیز در چارچوب وظایف قانونی خود نقش مشخصی ایفا کند.

استفاده از ظرفیت ۱۵ دستگاه عضو قرارگاه

وی با اشاره به حضور دستگاه های مختلف در این قرارگاه، یادآور شد: حدود ۱۵ دستگاه می توانند در حوزه های مختلف از جمله بازرسی، نظارت، تأمین و توزیع، اطلاع رسانی، پیشگیری و برخورد با تخلفات با قرارگاه همکاری کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان بیان کرد: اگر ظرفیت نیروی انسانی دستگاه هایی مانند صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر مجموعه های مرتبط به شکل هدفمند در کنار یکدیگر قرار گیرد، قطعاً شاهد افزایش کیفیت و گستره نظارت های میدانی خواهیم بود.

رحیمیان گفت: حتی می توان با استفاده از ظرفیت ناظرین افتخاری تحت نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی، شبکه دریافت گزارش های مردمی و رصد بازار را تقویت کرد تا نظارت ها صرفاً محدود به برنامه های از پیش تعیین شده نباشد و از اطلاعات و گزارش های سطح بازار نیز استفاده شود.

نظارت باید هدفمند و مسئله محور باشد

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم، تغییر رویکرد از «بازرسی صرف» به نظارت هدفمند و مسئله محور است، افزود: قرار نیست صرفاً تعداد بازرسی ها افزایش پیدا کند؛ بلکه باید مشخص شود در هر مقطع، دغدغه اصلی بازار چیست، کدام کالا یا خدمت بیشتر در معرض تخلف قرار دارد، کدام شهرستان یا منطقه نیازمند توجه بیشتری است و چگونه می توان با استفاده از اطلاعات و گزارش های موجود، بازرسی ها را دقیق تر و مؤثرتر انجام داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان اظهار کرد: زمان بندی گشت ها، کشیک ها، موضوعات و نقاط هدف بازرسی می تواند در دبیرخانه قرارگاه و با هماهنگی دستگاه های عضو تعیین شود و در عین حال، هر موضوع خاص و اولویت داری که از سوی مدیریت استان مورد تأکید قرار گیرد، قابلیت تبدیل شدن به یک مأموریت ویژه برای مجموعه نظارتی استان را خواهد داشت.

رحیمیان همچنین بر اهمیت پشتیبانی از اقدامات میدانی تأکید کرد و ادامه داد: برای اینکه قرارگاه صرفاً در حد جلسات و مصوبات باقی نماند، باید امکانات لازم برای اجرای مأموریت ها نیز پیش بینی شود؛ از جمله نیروی انسانی کافی، خودرو، تجهیزات و سایر ملزوماتی که برای حضور مؤثر در بازار مورد نیاز است.

وی یادآور شد: قرارگاه زمانی موفق خواهد بود که تصمیمات آن در میدان بازار دیده شود و مردم آثار آن را احساس کنند.

گزارش دهی شفاف و مستمر

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد قرارگاه، بیان کرد: دبیرخانه قرارگاه باید گزارش اقدامات را به صورت منظم و هفتگی جمع بندی کند؛ اما این گزارش نباید صرفاً شامل تعداد بازرسی ها و پرونده های تشکیل شده باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: باید مشخص شود چه اقداماتی انجام شده، چه نتایجی به دست آمده، چه موانعی وجود داشته و برای رفع این موانع چه اقداماتی صورت گرفته است؛ این نوع گزارش دهی، امکان ارزیابی واقعی عملکرد قرارگاه و اصلاح سریع نقاط ضعف را فراهم می کند.

رحیمیان اظهار کرد: هدف از تشکیل قرارگاه، افزایش فشار بر فعالان اقتصادی و کسبه نیست؛ بلکه هدف اصلی، ایجاد نظم، جلوگیری از تخلف، حمایت از حقوق مصرف کننده و در عین حال صیانت از حقوق فعالان سالم اقتصادی است.

وی افزود: اگر همه دستگاه ها در کنار یکدیگر و تحت یک فرماندهی واحد حرکت کنند، هم برخورد با تخلفات سریع تر و مؤثرتر خواهد شد و هم از اقدامات موازی و پراکنده جلوگیری می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان ادامه داد: انتظار ما این است که قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار، به یک الگوی هماهنگی بین دستگاهی تبدیل شود؛ الگویی که در آن استانداری محور فرماندهی و هماهنگی، دستگاه های اجرایی و نظارتی بازوان عملیاتی و تعزیرات حکومتی نیز در حوزه وظایف قانونی خود، پشتیبان جدی اجرای تصمیمات قرارگاه باشد.

رحیمیان یادآور شد: آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، هم افزایی، سرعت عمل، حضور میدانی و پاسخگویی مشترک در برابر مسائل بازار است و تعزیرات حکومتی استان آمادگی دارد در این مسیر، تمام ظرفیت قانونی و اجرایی خود را به کار گیرد.