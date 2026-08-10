سارق قطعات خودرو در سنندج به ۱۸ فقره سرقت اعتراف کرد

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در تشریح این خبر به خبرنگاران، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در شهر سنندج، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ سنندج با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت پلیسی، موفق به شناسایی یکی از سارقان در این زمینه شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.

سردار الهی با اشاره به اعتراف متهم در جریان تحقیقات، ادامه داد: این سارق به ۱۸ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سنندج اعتراف کرده است.

وی یادآور شد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.