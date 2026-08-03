یک هنرمند کُرد عضو معتبرترین آکادمی موسیقی جهان شد

به گزارش کردپرس؛ آکادمی گِرمی یکی از معتبرترین نهادهای حرفه‌ای صنعت موسیقی جهان به شمار می‌رود و اعضای آن را هنرمندان، آهنگسازان، ترانه‌سرایان، تنظیم‌کنندگان، تهیه‌کنندگان، صدابرداران و دیگر فعالان حرفه‌ای موسیقی از کشورهای مختلف تشکیل می‌دهند.

این آکادمی متولی اعطای معتبرترین جایزه جهانی در عرصه موسیقی است و سالانه بهترین‌های موسیقی جهان را در شاخه‌های مختلف معرفی می‌کند.

سهراب پورناظری، نوازنده و موسیقیدان سرشناس ایرانی، با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام با اعلام این خبر نوشت: «از آکادمی گرمی برای این اعتماد صمیمانه سپاسگزارم. پیوستن به آکادمی گرمی (Recording Academy) برای من مسئولیتی ارزشمند و انگیزه‌ای برای ادامه مسیر موسیقی است. امیدوارم این فرصت، زمینه‌ای برای یادگیری، همکاری و خدمت بیشتر به هنر موسیقی باشد.»



سهراب پورناظری متولد کرمانشاه، آهنگساز و نوازنده موسیقی سنتی و کردی، از اعضای گروه شمس به سرپرستی استاد کیخسرو پورناظری و گروه نیشتمان است و طی این سال‌ها با هنرمندانی چون محمدرضا شجریان، همایون شجریان و علیرضا قربانی و ... همکاری داشته است و تاکنون آلبوم‌ها و کارهای متعدد کردی از وی منتشر شده است.



او نوازنده سازهای اصیل سنتی زهی ایرانی از جمله تنبور، کمانچه و سه‌تار است. سهراب پورناظری ساخت موسیقی فیلم‌هایی از جمله رگ خواب، آرایش غلیظ و آستیگمات را در کارنامه دارد.

عضویت در این نهاد از طریق فرایندی تخصصی، مبتنی بر سوابق حرفه‌ای، آثار منتشرشده و بررسی هیأت‌های تخصصی انجام می‌شود. اعضای واجد شرایط این آکادمی در فرآیند انتخاب نامزدها و برندگان جوایز سالانه گِرمی نیز مشارکت می‌کنند.

پورناظری طی سال‌های گذشته با خلق آثار متعدد، اجرای کنسرت‌های بین‌المللی و همکاری با هنرمندان برجسته جهان، نقش مؤثری در معرفی موسیقی سنتی و کردی در عرصه بین‌المللی ایفا کرده است.