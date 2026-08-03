پروژه باند دوم فرودگاه ارومیه بعد از ٢٠ سال اجرا می شود

به گزارش کردپرس، از استانداری؛ این پروژه در نشست مشترک استاندار آذربایجان‌غربی با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران مورد پیگیری قرار گرفته و بر تسریع در آغاز عملیات اجرایی آن تأکید شد.



طرح دو بانده کردن فرودگاه ارومیه از دهه ۱۳۸۰ و در قالب طرح جامع توسعه فرودگاه‌های کشور مطرح شد، اما طی حدود ۲۰ سال گذشته به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های اعتباری و اجرایی شرکت فرودگاه‌های کشور، از مرحله مطالعات فراتر نرفت.



اکنون با تصمیم استاندار آذربایجان‌غربی اجرای این طرح با اعتبارات ملی و استانی در دستورکار قرار گرفته و اجرای آن به تخصیص منابع از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها محدود نخواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند ظرفیت عملیاتی فرودگاه ارومیه را افزایش داده و نقش آن را در پشتیبانی از حمل‌ونقل هوایی، تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری شمال‌غرب کشور تقویت کند.



در این نشست ۱۰ پروژه مهم فرودگاهی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۶ طرح توسط بخش خصوصی و همچنین اعتبارات ملی و استانی اجرا و چهار طرح نیز توسط اعتبارات شرکت فرودگاه‌های کشور اجرا خواهد شد.



آذربایجان‌غربی به واسطه همجواری با ترکیه، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی، یکی از راهبردی‌ترین استان‌های کشور و دروازه زمینی ایران به اروپا به شمار می‌رود؛ جایگاهی که توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه بخش هوایی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.



اجرای باند دوم فرودگاه، احداث هتل و نمایشگاه، تشریفات سی‌ای‌پی، ترمینال کارگو، آموزشگاه خلبانی و احداث پارکینگ طبقانی از جمله طرح‌هایی است که با مشارکت بخش خصوصی و همچنین اعتبارات ملی و استانی اجرا خواهد شد. همچنین توسعه و بهسازی عوامل پروازی، بهسازی ترمینال خارجی و احداث ترمینال جدید خارجی نیز از مهمترین طرح‌هایی است که شرکت فرودگاه‌های کشور متعهد به اجرای آن در فرودگاه شهید باکری ارومیه شد.







