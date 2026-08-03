امحای ۱۰ هکتار کشت غیرمجاز برنج در دشت میاندربند کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ کامران رحیمی بیستونی،گفت: این اقدام در راستای اجرای مصوبه هیأت وزیران مبنی بر ممنوعیت کشت برنج در تمامی استان‌های کشور به‌جز استان‌های شمالی و با هدف صیانت از منابع آب استان انجام شده است

وی اظهار کرد: به‌منظور اجرای دقیق این مصوبه، تیم‌های گشت و بازرسی با هماهنگی دستگاه قضایی در مناطق مختلف شهرستان مستقر شده‌اند و به‌صورت مستمر بر وضعیت کشت‌های آب‌بر نظارت دارند.

مدیر منابع آب شهرستان کرمانشاه با اشاره به هم‌زمانی این ایام با فصل نشاکاری افزود: اکیپ‌های نظارتی به‌صورت مستمر در حال شناسایی خزانه‌های برنج هستند و به محض کشف، نسبت به امحای آن‌ها اقدام می‌کنند. همچنین در مواردی که وسعت کشت‌های غیرمجاز بالا باشد، عملیات امحا با استفاده از ماشین‌آلات سنگین از جمله بیل مکانیکی انجام خواهد شد.

رحیمی بیستونی تصریح کرد: در دوازدهم مردادماه سال جاری، پس از شناسایی حدود ۱۰ هکتار کشت غیرمجاز برنج در روستاهای گروران و سروران دشت میاندربند، طی عملیاتی برنامه‌ریزی‌شده و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط، این اراضی امحا و وضعیت منابع آبی مورد استفاده به شرایط قانونی بازگردانده شد.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای توسعه کشت‌های آب‌بر در شرایط کم‌آبی استان، تأکید کرد: تداوم کشت غیرمجاز برنج، فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد می‌کند و می‌تواند به افت شدید سطح آبخوان‌ها، تخریب جبران‌ناپذیر منابع آبی و در نهایت کاهش حاصلخیزی و لم‌یزرع شدن اراضی کشاورزی منجر شود؛ خسارتی که جبران آن در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیر منابع آب شهرستان کرمانشاه از کشاورزان خواست با رعایت الگوی کشت و پرهیز از محصولات پرمصرف، در حفاظت از منابع آب و پایداری بخش کشاورزی استان مشارکت کنند.