پرداخت مطالبات؛ مطالبه اصلی گندم کاران کردستان

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت و گو با خبرذنگاران، گفت: تا پایان ۳۰ تیرماه، عملیات برداشت گندم در حدود ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی استان، معادل ۲۲ درصد از سطح زیرکشت، انجام شده است.

وی با بیان اینکه تولید گندم امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، افزود: تأخیر در بارندگی های پاییزه، وقوع سرمای دیررس بهاره و سرمازدگی بخشی از مزارع از مهم ترین عوامل افت عملکرد مزارع در سال زراعی جاری بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: تا پایان ۳۰ تیرماه، حدود ۱۷۷ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

نقشبندی درباره پرداخت مطالبات کشاورزان، با بیان اینکه تاکنون هیچ پرداختی انجام نشده و روند تسویه مطالبات به صورت کشوری مدیریت می شود، ادامه داد: با این حال، مسئولان استانی و وزارت جهاد کشاورزی به طور مستمر پیگیر تسریع در پرداخت ها هستند.

وی تأکید کرد: مهم ترین خواسته گندم کاران، پرداخت سریع بهای محصول تحویلی، به ویژه برای کشاورزان مناطق سردسیر استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به روند برداشت و خرید محصول، یادآور شد: تاکنون گزارشی از کمبود کمباین، ایجاد صف های طولانی یا مشکلات حمل ونقل دریافت نشده و ۸۵ مرکز خرید تضمینی نیز با پراکندگی مناسب در سطح استان فعال هستند.

نقشبندی درباره خطر آتش سوزی مزارع در فصل برداشت نیز، بیان کرد: با افزایش دمای هوا احتمال وقوع آتش سوزی افزایش یافته و هشدارهای لازم به شهرستان ها ابلاغ شده است و از کشاورزان نیز خواسته شده با رعایت نکات ایمنی از بروز این حوادث جلوگیری کنند.

وی کیفیت گندم تولیدی استان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: گندم کردستان استانداردهای لازم برای تولید آرد و نان را داراست، اما به دلیل سهم بالای کشت دیم، برای دستیابی به آرد با کیفیت مطلوب، اختلاط آن با گندم های دارای پروتئین بالاتر ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین از استفاده بذرهای اصلاح شده در ۲۴ درصد اراضی دیم و ۶۰ درصد اراضی آبی استان خبر داد و آن را عاملی مؤثر در افزایش بهره وری مزارع دانست.

نقشبندی درباره نرخ خرید تضمینی نیز، اظهار کرد: افزایش بیش از دو برابری قیمت خرید نسبت به سال گذشته تا حدود زیادی رضایت کشاورزان را جلب کرده، اما رشد هزینه های تولید و تورم همچنان چالش هایی را برای بهره برداران ایجاد کرده است.

وی با اشاره به فعالیت ۶۸ اکیپ نظارتی بر عملکرد کمباین ها، از اجرای برنامه های کاهش ضایعات گندم خبر داد و افزود: در صورت پرداخت به موقع مطالبات، پیش بینی می شود امسال بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تأمین نهاده های یارانه ای، توسعه بیمه فراگیر گندم، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای، استمرار طرح پایداری تولید در دیمزارها و ایجاد مزارع الگویی را از مهم ترین برنامه های دولت برای ارتقای بهره وری تولید گندم در کردستان برشمرد.