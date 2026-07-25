توسعه فوتبال پایه نیازمند استعدادیابی و حمایت بنگاه های اقتصادی است

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در دیدار با امجد شکوه مقام، پیشکسوت فوتبال کردستان و مربی تیم صنعت مس شهر بابک، گفت: بزرگ ترین سرمایه هر جامعه، سرمایه انسانی آن است و ورزشکاران و چهره های محبوبی که جایگاه خود را در میان مردم حفظ کرده اند، از ارزشمندترین سرمایه های اجتماعی به شمار می روند.

وی با قدردانی از فعالیت های شکوه مقام در عرصه فوتبال، افزود: چهره هایی همچون امجد شکوه مقام، وریا غفوری و دیگر ورزشکاران شاخص کردستان با رفتار حرفه ای و اخلاق مداری، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای استان ایجاد کرده اند.

فرماندار سنندج با اشاره به جایگاه فوتبال در میان مردم، اظهار کرد: توسعه ورزش، به ویژه در بخش زیرساخت ها، از برنامه های مدیریت شهرستان است و با وجود محدودیت منابع و اعتبارات، تلاش شده بخشی از کمبود سرانه های ورزشی در شهر و روستاها جبران شود.

سجادی از بهره برداری چند طرح ورزشی در آینده نزدیک خبر داد و ادامه داد: یک سالن ورزشی سرپوشیده نیز در شهر سنندج به زودی افتتاح خواهد شد.

وی با تأکید بر ظرفیت آکادمی های فوتبال سنندج، یادآور شد: با حمایت و هدایت مناسب، می توان زمینه معرفی استعدادهای برتر فوتبال شهرستان به تیم های بزرگ کشور را فراهم کرد.

فرماندار سنندج همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بنگاه های اقتصادی در ایفای مسئولیت اجتماعی، بیان کرد: شرکت های بزرگ شهرستان باید نقش مؤثرتری در حمایت از ورزش، استعدادهای جوان و توسعه زیرساخت های ورزشی داشته باشند.

امجد شکوه مقام نیز در این دیدار با قدردانی از توجه فرماندار سنندج به حوزه ورزش، بر ضرورت حمایت از استعدادهای فوتبال کردستان، تقویت آکادمی های پایه و توسعه زیرساخت های ورزشی تأکید و برای همکاری در انتقال تجربیات خود به نسل جوان اعلام آمادگی کرد.