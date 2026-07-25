فرهاد اتروشی: از لغو مصونیت نمایندگان اطلاعی نداشتم؛ از رئیس پارلمان، دولت و دستگاه قضایی گلایه دارم

به گزارش کردپرس فرهاد اتروشی، نایبرئیس دوم پارلمان عراق، اعلام کرد از تصمیم برای لغو مصونیت نمایندگان اطلاعی نداشته و رئیس پارلمان بدون مشورت با معاونان خود و حتی بدون اطلاع نمایندگان، این تصمیم را اتخاذ کرده است.
اتروشی در گفتوگو با دراومیدیا گفت: «این روند کاملاً محرمانه بود. من شخصاً از رئیس مجلس نمایندگان گلایه دارم. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، او نامه مربوط به لغو مصونیت نمایندگان را امضا کرده است، اما من هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتم.»
وی افزود: «از رئیس مجلس نمایندگان، دستگاه قضایی و نخستوزیر عراق نیز گلایهمندم، زیرا ما در این روند حضور نداشتیم؛ در حالی که چنین موضوع مهمی بر فرآیند سیاسی کشور تأثیر میگذارد و همه ما باید مسئولیت آن را بر عهده بگیریم.»
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نایبرئیس دوم پارلمان عراق اعلام کرد از تصمیم برای لغو مصونیت نمایندگان اطلاعی نداشته و رئیس پارلمان بدون مشورت با معاونان و حتی نمایندگان، این تصمیم را اتخاذ کرده است. وی با انتقاد از روند محرمانه این تصمیم، رئیس پارلمان، دستگاه قضایی و دولت عراق را به دلیل بیاطلاع گذاشتن مسئولان پارلمان مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش کردپرس فرهاد اتروشی، نایبرئیس دوم پارلمان عراق، اعلام کرد از تصمیم برای لغو مصونیت نمایندگان اطلاعی نداشته و رئیس پارلمان بدون مشورت با معاونان خود و حتی بدون اطلاع نمایندگان، این تصمیم را اتخاذ کرده است.
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