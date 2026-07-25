به گزارش کردپرس، شبکه «الحرة» به نقل از منابع ویژه خود گزارش داد که علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در سفر اخیر خود به تهران از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته است امنیت نفتکش‌هایی را که نفت عراق را از طریق تنگه هرمز حمل می‌کنند، تضمین کرده و از هرگونه حمله به آنها خودداری کنند.

بر اساس این گزارش که در رسانه کردی دراومیدیا نیز بازنشر شدە است، تهران تاکنون نه با این درخواست موافقت کرده و نه آن را رد کرده و پاسخ رسمی و شفافی به بغداد ارائه نداده است.

منابع یادشده علت این موضع محتاطانه را سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به واشنگتن و امضای توافق‌نامه‌هایی میان دولت عراق و شرکت‌های آمریکایی عنوان کرده‌اند. به گفته این منابع، احتمال دارد ایران به دلیل این تحولات، نسبت به درخواست بغداد واکنش مثبتی نشان ندهد.

درخواست عراق درباره امنیت تنگه هرمز از اهمیت ویژه‌ای برای بغداد برخوردار است، زیرا بیش از ۹۰ درصد درآمدهای عمومی این کشور از محل صادرات نفت تأمین می‌شود و بخش عمده این صادرات از مسیر تنگه هرمز انجام می‌گیرد.

این گزارش همچنین می‌افزاید که عراق پیش از آغاز جنگ، ماهانه حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز صادر می‌کرد، اما این میزان در ماه آوریل به حدود ۱۰ میلیون بشکه کاهش یافته است.