۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۹

جوان مهابادی در رودخانه «لگبن» پیرانشهر غرق شد

جوان مهابادی در رودخانه «لگبن» پیرانشهر غرق شد

سرویس آذربایجان غربی- معاون عملیات سازمان آتش‍‌نشانی مهاباد گفت: جوان ۳۰ ساله اهل این شهرستان در رودخانه لگبن پیرانشهر به دلیل عدم آشنایی به فنون شنا جان باخت.

به گزارش کردپرس، سردار فداکار اظهار کرد: این جوان به همراه چند از دوستانش برای کوهنوردی به این منطقه رفته و در ارتفاع چند متری به داخل رودخانه سقوط کرده بود.

او اضافه کرد: وی با توجه به عمق زیاد در محل سقوط و عدم آشنایی به فنون شنا، نتوانسته بود که جان خود را نجات دهد.

معاون عملیات سازمان آتش‍‌نشانی مهاباد گفت: با توجه به صخره‌ای بودن این رودخانه و وجود آبشار در مسیر، با چند ساعت تلاش عوامل آتش‌نشانی جنازه این فرد از آب خارج و مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

او اظهار کرد: شنا در سدها و آب‌های جاری به دلیل عمق نامشخص، جریان‌های خطرناک و احتمال غرق‌شدگی، مخاطرات جدی به همراه دارد و رعایت توصیه‌های ایمنی می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.

کد مطلب 2797586

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