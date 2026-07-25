جوان مهابادی در رودخانه «لگبن» پیرانشهر غرق شد

او اضافه کرد: وی با توجه به عمق زیاد در محل سقوط و عدم آشنایی به فنون شنا، نتوانسته بود که جان خود را نجات دهد.

معاون عملیات سازمان آتش‍‌نشانی مهاباد گفت: با توجه به صخره‌ای بودن این رودخانه و وجود آبشار در مسیر، با چند ساعت تلاش عوامل آتش‌نشانی جنازه این فرد از آب خارج و مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

او اظهار کرد: شنا در سدها و آب‌های جاری به دلیل عمق نامشخص، جریان‌های خطرناک و احتمال غرق‌شدگی، مخاطرات جدی به همراه دارد و رعایت توصیه‌های ایمنی می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.