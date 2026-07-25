جوان مهابادی در رودخانه «لگبن» پیرانشهر غرق شد

به گزارش کردپرس، سردار فداکار اظهار کرد: این جوان به همراه چند از دوستانش برای کوهنوردی به این منطقه رفته و در ارتفاع چند متری به داخل رودخانه سقوط کرده بود.
او اضافه کرد: وی با توجه به عمق زیاد در محل سقوط و عدم آشنایی به فنون شنا، نتوانسته بود که جان خود را نجات دهد.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی مهاباد گفت: با توجه به صخرهای بودن این رودخانه و وجود آبشار در مسیر، با چند ساعت تلاش عوامل آتشنشانی جنازه این فرد از آب خارج و مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.
او اظهار کرد: شنا در سدها و آبهای جاری به دلیل عمق نامشخص، جریانهای خطرناک و احتمال غرقشدگی، مخاطرات جدی به همراه دارد و رعایت توصیههای ایمنی میتواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.
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