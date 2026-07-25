کاهش شدید درآمدهای نفتی عراق در پنج ماه نخست ۲۰۲۶

به گزارش کردپرس، دادههای وزارت دارایی عراق نشان میدهد مجموع درآمدهای این کشور در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۳۳.۷۴۷ هزارمیلیارد دینار رسیده که نسبت به ۴۶.۱۵۷ هزارمیلیارد دینار در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۱۲.۴۱ هزارمیلیارد دینار معادل ۲۶.۸۸ درصد کاهش داشته است.
در مقابل، مجموع هزینههای دولت در همین دوره ۴۶.۶۹۷ هزارمیلیارد دینار بوده که تنها ۲۸۲ میلیارد دینار (حدود ۰.۶ درصد) کمتر از سال گذشته است و نشان میدهد سطح هزینههای عمومی تقریباً ثابت مانده است.
بر اساس این آمار، کسری بودجه عراق در پنج ماه نخست سال جاری به ۱۲.۹۵ هزارمیلیارد دینار رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸۲۲ میلیارد دینار بود. به این ترتیب، کسری بودجه حدود ۱۵ برابر افزایش یافته است.
این گزارش همچنین نشان میدهد تنها در ماه مه ۲۰۲۶ درآمدهای دولت از ۹.۵۷ هزارمیلیارد دینار در سال گذشته به ۲.۵۸ هزارمیلیارد دینار کاهش یافته که بیانگر افت ۷۳ درصدی است. در همین ماه، هزینههای دولت با کاهش حدود ۵.۲ درصدی به ۸.۸۶ هزارمیلیارد دینار رسید و در نتیجه، کسری ماهانه به ۶.۲۷ هزارمیلیارد دینار افزایش یافت.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که مجموع اعتبارات اختصاصیافته به اقلیم کردستان در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۵.۱۵۸ هزارمیلیارد دینار بوده که در مقایسه با ۵.۱۶۷ دینار در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تنها ۸.۷ میلیارد دینار یا حدود ۰.۲ درصد کاهش نشان میدهد؛ موضوعی که از ثبات نسبی میزان پرداختهای بغداد به اقلیم حکایت دارد.
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