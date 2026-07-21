دورانی که رباتها منحصر به کارخانههای عظیم خودروسازی بودند، دیگر گذشته است. در سال 2026، اگر شما یک کارگاه تولیدی با پنج دستگاه CNC را اداره میکنید و اتوماسیون نمیکنید، عملاً دارید برای یک ربات صنعتی هزینه میکنید - فقط سختافزار لازم برای آن را ندارید.
شکاف نیروی کار در حال افزایش است، جوشکاران ماهر در حال بازنشستگی هستند و فدراسیون بینالمللی رباتیک (IFR) تنها در سال جاری افزایش خیرهکننده ۱۰ درصدی در موجودی رباتهای عملیاتی را گزارش میدهد.
چه به دنبال رفع یک گلوگاه در جوشکاری و مونتاژ رباتیک باشید و چه بخواهید یک ایستگاه پالتگذاری کسلکننده را خودکار کنید، این راهنما طرح اولیه شماست.
انواع رباتهای صنعتی:
انتخاب یک ربات مانند انتخاب یک وسیله نقلیه است. در تولید، همه چیز به سه متغیر بستگی دارد: ظرفیت بار، دسترسی و سرعت . درک انواع رباتهای صنعتی موجود، اولین قدم برای یک استراتژی برنده است.
رباتهای مفصلی (۶ محوره)
این را به عنوان «بازوی انسانی» کارخانه در نظر بگیرید. درست مثل شما حرکت میکند.
- چیست؟: رباتی با شش مفصل - شانه، آرنج و مچ دست.
- بهترین برای: جوشکاری و مونتاژ ربات را به راحتی انجام میدهد . قطعات را از هر زاویهای میگیرد.
- مثال: ربات یونیورسال UR10e .
- وزن قابل حمل: ۱۲.۵ کیلوگرم .
- برد: ۱۳۰۰ میلیمتر
- هزینه تقریبی: حدود ۴۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ دلار آمریکا
- دلیل برنده شدن: این ربات به نقطه مطلوب برای کارهای ماشینی میرسد، میتواند به عمق دستگاه تراش CNC دسترسی پیدا کند و یک قطعه تمامشده را بیرون بکشد.
رباتهای اسکارا
اسکارا (بازوی رباتیک مونتاژ انطباق انتخابی) غول سرعت این گروه است. این ربات در محور عمودی (Z) صلب اما در محور افقی (XY) انعطافپذیر است.
- چیست؟: یک ربات ۴ محوره که برای عملیات صفحه تخت طراحی شده است.
- مناسب برای: برداشتن و گذاشتن قطعات با سرعت بالا، پیچ کردن و مونتاژ قطعات الکترونیکی.
- مثال: FANUC SR-6iA .
- وزن قابل حمل: ۶ کیلوگرم .
- دسترسی: ۶۵۰ میلیمتر
- سرعت: ضربات عمودی بسیار سریع و کوبنده.
- هزینه تقریبی: حدود ۱۷۵۰۰ تا ۲۲۵۰۰ دلار آمریکا
- چرا برنده میشود: اگر فقط میخواهید یک قطعه را از نوار نقاله به جعبهای روی یک میز صاف منتقل کنید، اسکارا 30٪ سریعتر و 50٪ ارزانتر از یک بازوی 6 محوره است.
رباتهای مشارکتی (کوباتها)
رباتهای مشارکتی در تولید مانند ربات جوشکاری ، بازی ایمنی را تغییر دادهاند. برخلاف رباتهای سنتی که به قفس نیاز دارند، رباتهای همکار در هر مفصل خود حسگر گشتاور دارند. اگر به انسانی برخورد کنند، فوراً متوقف میشوند.
- چیست؟: رباتی که برای به اشتراک گذاشتن فضای کاری با افراد طراحی شده است.
- مناسب برای: کارگاههای با حجم تولید بالا/کم، بازرسی و کارهایی که نیاز به نظارت انسانی دارند.
- مثال: Omron TM20 .
- وزن قابل حمل: ۲۰ کیلوگرم - که آن را به یک وسیلهی سنگین در دنیای رباتهای همکار تبدیل میکند.
- دسترسی: ۱۳۰۰ میلیمتر
- فناوری: سیستم بینایی داخلی برای تشخیص قطعات بدون دوربینهای خارجی.
- دلیل برنده شدن: «قابلیت اتصال و اجرا» دارد. میتوانید به جای نوشتن کد، با کشیدن بازو، نقاط مورد نظر را به آن آموزش دهید.
رباتهای دلتا
اینها رباتهای عنکبوتی شکلی هستند که میبینید بالای تسمه نقالهها معلق هستند.
- چیست؟: سه بازو که به یک پایه مفصل جهانی متصل هستند.
- مناسب برای: انتخاب بسیار سریع و با حجم بار کم (مانند مرتبسازی شکلات یا قرص).
- دلیل برنده شدن: توان عملیاتی. یک ربات دلتا میتواند در هر دقیقه بیش از ۱۵۰ قلم کالا را جمعآوری کند که بسیار فراتر از سرعت دست انسان است.
انواع رباتهای صنعتی و پیچیدگی کاربرد آنها
در زمینه کاربردهای صنعتی، رباتها را میتوان بر اساس 3 سطح طبقهبندی کرد:
- رباتهای سطح ۱ : سطح اول با رباتهایی مشخص میشود که هدفشان انجام یک کار خاص برنامهریزیشده با استفاده از یک نرمافزار خاص، به صورت متوالی و تکراری است. مثال کلاسیک استفاده از این ربات در مرحله مونتاژ محصول رخ میدهد، جایی که اتوماسیون جایگزین انسان در عملیات تکراری و خستهکننده میشود و بنابراین در معرض افت کیفیت محصول قرار میگیرد. علاوه بر نوع کار، میتوان سرعت هر عملیات را نیز تنظیم کرد و در نتیجه افزایش بهرهوری در یک شرکت را تضمین کرد.
- رباتهای سطح ۲ : این رباتها بسیار انعطافپذیرتر هستند. آنها میتوانند به طور مستقل با شرایط عملیاتی متغیر سازگار شوند. به عنوان مثال، آنها به سیستمهای بینایی و هوش مصنوعی مجهز هستند که آنها را قادر میسازد اشیاء مورد نظر برای دستکاری را شناسایی کرده و تغییرات سادهای را در مسیر و یا منطق مدیریت (همیشه در چارچوب برنامه از پیش تعیین شده) انجام دهند.
- رباتهای سطح ۳ : چنین رباتهایی قادر به تصمیمگیریهای خودکار (که توسط سازنده پیشبینی نشدهاند) با استفاده از شبکههای عصبی هستند. این نوع رباتها در حال حاضر هنوز در حال مطالعه هستند زیرا بسیار پیچیده هستند.
چگونه نوع مناسب ربات صنعتی را انتخاب کنیم؟
انتخاب نوع خاصی از ربات به گونهای که یک اتوماسیون صنعتی واقعاً مؤثر برای شرکت شما باشد، به عوامل زیادی بستگی دارد. بیایید آنها را با هم بررسی کنیم.
نوع کاربرد صنعتی
درون این پارامتر سوالات زیادی وجود دارد:
- ربات باید چه جسمی را دستکاری کند؟
- کدام عملیات باید توسط ربات انجام شود؟
- جسم چقدر بزرگ و سنگین است؟
- ربات باید چه عملکردی را تضمین کند؟
به این دلیل است که هر کاربردی به مدل خاصی از ربات نیاز دارد. برای مثال، جوشکاری را در نظر بگیرید: این کار را نمیتوان با همه انواع رباتها انجام داد. معمولاً به رباتهای انساننما با ویژگیهای خاص نیاز دارید.
فضاهای موجود
در بسیاری از موارد، برخی شرکتها به دنبال اتوماسیون در مقیاس کوچک هستند. برخی از رباتها برای کاربردهای فشرده مناسبتر هستند.
بودجه
بودجه یک پارامتر بسیار مهم برای یک شرکت است. هر اتوماسیون را میتوان با توجه به محدودیت بودجه، متناسب با نوع کاربردی که میخواهید انجام دهید، تنظیم کرد. رباتها معمولاً قیمتهای مشابهی برای یک نوع کاربرد دارند. سپس برندهای مختلف میتوانند - تحت شرایط خاص - با ارائه لوازم جانبی و قابلیتهای اضافی، نوسانات قیمت را نشان دهند.
زمان ارسال
ممکن است برخی از مدلها زودتر از بقیه موجود شوند، بنابراین توصیه میشود در صورت نیاز یکی از آنها را خریداری کنید. همه چیز به فوریت پروژه بستگی دارد.
طراحی
برخی از مدلهای رباتهای صنعتی ممکن است بیشتر از بقیه با سلیقه شما مطابقت داشته باشند، زیرا، برای مثال، از نظر طراحی یا رنگ با بقیه دستگاههای شما مطابقت دارند.
نقشهای کلیدی رباتهای کارخانهای خودکار در سراسر زنجیره تولید
رباتهای کارخانهای خودکار نقشهای مختلفی را در طول زنجیره تولید بر عهده میگیرند و امکان اتوماسیون کامل فرآیند را فراهم میکنند.
- لجستیک داخلی و جابجایی مواد رباتهای سیار AMR و AGV تحویل مواد اولیه، انتقال محصولات در حال ساخت (WIP) و حمل و نقل کالاهای نهایی بین انبارها، خطوط و اسکلههای حمل و نقل را انجام میدهند. با ناوبری دوگانه SLAM و برنامهریزی خودسازمانده، رباتهایی مانند X300 میتوانند در حدود 30 دقیقه در محیطهای معمولی 3000 متر مربع مستقر شوند و راندمان جابجایی را در مقایسه با عملیات دستی تا 40٪ افزایش دهند.
- اتوماسیون ماشینآلات و ایستگاههای کاری: بازوهای رباتیک صنعتی، ماشینهای CNC، پرسها، ماشینهای قالبگیری تزریقی و سایر تجهیزات را بارگیری و تخلیه میکنند. هنگامی که با پلتفرمهای متحرک ادغام میشوند، میتوانند سلولهای انعطافپذیری را تشکیل دهند که بین ماشینها حرکت میکنند یا با تغییر ترکیب محصولات، پیکربندی مجدد میشوند. این امر باعث کاهش جابجایی دستی و امکان عملیات شبانهروزی برای فرآیندهای کلیدی میشود.
- مونتاژ، پالت بندی و بسته بندی رباتهای کارخانهای اتوماتیک قطعات را مونتاژ میکنند، بستها را پیچ میکنند، قطعات را وارد میکنند، جعبهها را پالت بندی میکنند و محصولات را روی هم میچینند. آنها کیفیت و سرعت ثابتی را حفظ میکنند و میتوانند دستور العملها را سریعتر از اتوماسیون ثابت سنتی، هنگامی که توسط دستور کارهای دیجیتال هدایت میشوند، تغییر دهند.
- پشتیبانی نظافت، بازرسی و موجودی رباتهای نظافت خودکار، با استفاده از مخازن بزرگ محلول و برنامهریزی هوشمند مسیر برای به حداقل رساندن تلاش نیروی انسانی برای نظافت، شستشو، خشک کردن و جارو کردن سطوح بزرگ کارخانه و انبار را انجام میدهند.
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