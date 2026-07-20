۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۱:۲۴

نمایش فیلم «همسایه» با محوریت سرکوب کُردهای سوریه در جشنواره سینمایی مصیاف

نمایش فیلم «همسایه» با محوریت سرکوب کُردهای سوریه در جشنواره سینمایی مصیاف

سرویس سوریه - فیلم «همسایه» (Cîran) به کارگردانی مامو خلیل، با موضوع سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت بعث علیه کُردها در دهه ۱۹۸۰، در چارچوب جشنواره «روزهای سینمای مصیاف» در استان حماه سوریه به نمایش درآمد.

به گزارش کردپرس، فیلم «همسایه» (Cîran) به کارگردانی مامو خلیل، کارگردان شناخته‌شده کُرد، در چارچوب برنامه‌های جشنواره «روزهای سینمای مصیاف» در شهر مصیاف استان حماه سوریه به نمایش درآمد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این جشنواره از روز ۱۹ جولای آغاز شده و تا ۲۵ جولای ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. در جریان این رویداد، فیلم «همسایه» که به روایت سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت بعث علیه کُردها می‌پردازد، برای مخاطبان به نمایش گذاشته شد.

پس از اکران فیلم، طه خلیل، شاعر و ناظر طراحی صحنه این اثر، درباره روند تولید فیلم، تجربه همکاری با گروه سازنده و جزئیات طراحی صحنه سخنرانی کرد و به پرسش‌های حاضران پاسخ داد.

فیلم «همسایه» با تمرکز بر فشارها و سیاست‌های حکومت بعث در دهه ۱۹۸۰، زندگی در یکی از روستاهای کُردنشین را به تصویر می‌کشد و تلاش می‌کند ابعاد مختلف تأثیر این سیاست‌ها بر ساکنان منطقه را روایت کند.

جشنواره «روزهای سینمای مصیاف» هر ساله میزبان نمایش آثار سینمایی از فیلمسازان کشورهای مختلف است و بستری برای گفت‌وگو و تبادل نظر درباره آثار سینمایی و موضوعات فرهنگی فراهم می‌کند.

نمایش فیلم «همسایه» با محوریت سرکوب کُردهای سوریه در جشنواره سینمایی مصیاف

نمایش فیلم «همسایه» با محوریت سرکوب کُردهای سوریه در جشنواره سینمایی مصیاف

نمایش فیلم «همسایه» با محوریت سرکوب کُردهای سوریه در جشنواره سینمایی مصیاف

کد مطلب 2797467

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