به گزارش کردپرس عامر فایز در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت که اسدی برای انجام کاری از کشور خارج شده، اما اکنون از بازگشت به عراق هراس دارد.

وی همچنین اشاره کرد که در نشست امروز چارچوب هماهنگی، پرونده احمد اسدی مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته او، با توجه به جایگاه اسدی به عنوان یکی از رهبران این ائتلاف، درباره اقداماتی که قرار است علیه وی اتخاذ شود سؤال شد و پاسخ این بود که او پس از بازگشت بازداشت خواهد شد.

فایز در ادامه گفت: احمد اسدی پیش از آنکه مسئولیت دولتی بر عهده بگیرد، مالک یک هتل بوده است. زمانی که نیمی از سهام آن را به شریک خود فروخت، در همان روز دریافت پول، گزارشی علیه او ثبت شد. سپس به دستور قاضی، نیروهای امنیتی خودروی وی و مبلغ پول را توقیف کردند و با ورود به منزلش، مبالغ دیگری نیز کشف کردند. با این حال، صرف وجود پول نقد در منزل، به‌تنهایی دلیلی بر فساد نیست و ممکن است آن پول، دارایی شخصی او بوده باشد.