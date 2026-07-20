به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در پیامی ویدئویی در پاسخ به سخنان مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اظهار داشت: «ما پارلمانی نمی‌خواهیم که تنها برای انتخاب تو تشکیل جلسه دهد.»

وی افزود: «پارلمانی می‌خواهیم که بتواند نخست‌وزیر و وزیران را برای پاسخگویی فرا بخواند، از آن‌ها بازخواست کند و در تمام دوره فعالیت خود نقش نظارتی داشته باشد، نه اینکه یک روز فعال باشد و چهار سال نادیده گرفته شود.»

شاسوار عبدالواحد تأکید کرد که ائتلاف متبوعش خواهان پارلمانی با اختیارات واقعی و نهادهای حکومتی کارآمد است و معتقد است شیوه حکمرانی در اقلیم کردستان باید تغییر کند تا نهادها از جایگاه واقعی برخوردار شوند و ثروت و منابع عمومی در خدمت مردم قرار گیرد.

وی همچنین درباره شکایت این ائتلاف در دادگاه فدرال عراق برای ابطال تصمیم‌های دولت پیشین اقلیم گفت، این شکایت به زیان هیچ فردی نیست و هر تصمیم غیرقانونی، چه از سوی دولت کنونی و چه دولت‌های آینده، باید لغو شود.