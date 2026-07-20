پرداخت ۴.۸ میلیارد تومان به خانواده های جان باختگان و مصدومان حادثه آتش سوزی آبیدر

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: این پرداخت ها در آستانه نخستین سالگرد حادثه تلخ آتش سوزی آبیدر و در چارچوب ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی فداکاران خدمت قانون مدیریت بحران کشور، با پیگیری های استاندار کردستان، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و همکاری دستگاه های ذی ربط انجام شده است.

وی افزود: در این راستا، مبلغ ۴ میلیارد و ۸۷۸ میلیون تومان از سوی بیمه رازی، طرف قرارداد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به حساب وراث جان باختگان و مصدومان این حادثه واریز شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با تأکید بر اینکه هیچ حمایت مالی قادر به جبران فقدان جان باختگان نیست، اجرای تعهدات قانونی را گامی در راستای حمایت از خانواده های فداکاران خدمت دانست.

شریفی پور همچنین حادثه آبیدر را هشداری جدی برای ارتقای ایمنی نیروهای عملیاتی عنوان کرد و اظهار کرد: تقویت تجهیزات اطفای حریق، آموزش نیروهای حاضر در میدان و حمایت مستمر از حافظان منابع طبیعی از ضرورت هایی است که باید برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: حفاظت از منابع طبیعی مأموریتی دشوار و پرخطر است و تأمین تجهیزات مناسب، ارتقای زیرساخت های امدادی و افزایش ضریب ایمنی نیروهای عملیاتی، نقش مهمی در کاهش خسارات انسانی و زیست محیطی خواهد داشت.

حادثه آتش سوزی کوه آبیدر در دوم مردادماه سال گذشته، هنگام عملیات مهار آتش در عرصه های طبیعی سنندج رخ داد؛ حادثه ای که در جریان آن سه نفر از نیروهای فداکار و حافظان منابع طبیعی جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر نیز مصدوم شدند.