۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰

سرخط خبرهای ۲۹ تیر خبرگزاری کردپرس

سرخط خبرهای ۲۹ تیر خبرگزاری کردپرس

سرخط خبرهای۲۹تیر منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود.

هشدار درباره تشدید تبعیض علیه کُردها در رقه

دیده‌بان حقوق بشر سوریه با اشاره به بازداشت و ربایش ۱۵ شهروند کُرد در دو هفته اخیر، این روند را نشانه‌ای از تشدید تبعیض و نقض حقوق شهروندان کُرد دانست.

برای صلح پایدار باید راه گفت‌وگو با امرالی باز شود

دوران کالکان، از اعضای ارشد PKK با تأکید بر ادامه روند «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت پایان درگیری‌ها به ایجاد زمینه حقوقی و سیاسی، گسترش گفت‌وگوها و نقش‌آفرینی مستقیم عبدالله اوجالان وابسته است. او همچنین خواستار اجرای احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش و دیگر زندانیان سیاسی شد.

جایگاه نیروهای زنان باید در ساختار نظامی آینده سوریه مشخص شود

میلیتان عفرین از فرماندهان YPJ، با اشاره به ادامه مذاکرات میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت موقت دمشق گفت اختلاف بر سر جایگاه YPJ همچنان یکی از موضوعات اصلی روند ادغام است. او تأکید کرد که این نیرو تنها یک عنوان نظامی نیست و برای بخشی از زنان شمال و شرق سوریه، نمادی از مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان به شمار می‌رود.

کرمانشاه با دو زلزله شدید لرزید

طبق گزارش مقدماتی حوالی ساعت ۷:۱۳ دقیقه صبح امروز دو زلزله نسبتا شدید به بزرگی 5.2 و ۵.۷ ریشتر که کانون آن در حوالی کوزران بود کرمانشاه را لرزاند.

کد مطلب 2797455

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