سرخط خبرهای ۲۹ تیر خبرگزاری کردپرس

هشدار درباره تشدید تبعیض علیه کُردها در رقه

دیده‌بان حقوق بشر سوریه با اشاره به بازداشت و ربایش ۱۵ شهروند کُرد در دو هفته اخیر، این روند را نشانه‌ای از تشدید تبعیض و نقض حقوق شهروندان کُرد دانست.

برای صلح پایدار باید راه گفت‌وگو با امرالی باز شود

دوران کالکان، از اعضای ارشد PKK با تأکید بر ادامه روند «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت پایان درگیری‌ها به ایجاد زمینه حقوقی و سیاسی، گسترش گفت‌وگوها و نقش‌آفرینی مستقیم عبدالله اوجالان وابسته است. او همچنین خواستار اجرای احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش و دیگر زندانیان سیاسی شد.

جایگاه نیروهای زنان باید در ساختار نظامی آینده سوریه مشخص شود

میلیتان عفرین از فرماندهان YPJ، با اشاره به ادامه مذاکرات میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت موقت دمشق گفت اختلاف بر سر جایگاه YPJ همچنان یکی از موضوعات اصلی روند ادغام است. او تأکید کرد که این نیرو تنها یک عنوان نظامی نیست و برای بخشی از زنان شمال و شرق سوریه، نمادی از مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان به شمار می‌رود.

کرمانشاه با دو زلزله شدید لرزید

طبق گزارش مقدماتی حوالی ساعت ۷:۱۳ دقیقه صبح امروز دو زلزله نسبتا شدید به بزرگی 5.2 و ۵.۷ ریشتر که کانون آن در حوالی کوزران بود کرمانشاه را لرزاند.