۶۵ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی کردستان واگذار شد

به گزارش کرد پرس، مدیرکل بهزیستی کردستان در آیین واگذاری این واحدهای مسکونی، گفت: تأمین مسکن یکی از مهم ترین برنامه های سازمان بهزیستی در مسیر توانمندسازی جامعه هدف است و در همین راستا، همزمان با هفته بهزیستی، ۶۵ واحد مسکونی به مددجویان استان تحویل داده شد.

حسین رسولی اظهار کرد: سازمان بهزیستی برای هر واحد مسکونی ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت کرده و علاوه بر آن، تسهیلاتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای ودیعه، ساخت و خرید مسکن در اختیار مددجویان واجد شرایط قرار می دهد.

وی افزود: معافیت از پرداخت هزینه انشعابات آب، برق و گاز، عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین هزینه آماده سازی زمین، از دیگر حمایت های این سازمان در حوزه تأمین مسکن جامعه هدف است.

افتتاح نخستین مرکز تخصصی نگهداری کودکان نابینا و کم بینا در سنندج

همچنین همزمان با هفته بهزیستی، نخستین مرکز تخصصی نگهداری و توانبخشی کودکان نابینا و کم بینا با عنوان «خانه حمایتی توانبخشی ویژه افراد دارای معلولیت بینایی نیکان» در سنندج به بهره برداری رسید.

فرماندار سنندج در آیین افتتاح این مرکز با قدردانی از تلاش های سازمان بهزیستی، خیرین و بخش خصوصی، حمایت از افراد دارای معلولیت را مسئولیتی انسانی و اجتماعی دانست و گفت: توسعه مراکز تخصصی، ارتقای خدمات توانبخشی و بهره گیری از ظرفیت خیرین و سازمان های مردم نهاد، نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت دارد.

غریب سجادی با اشاره به واگذاری ۶۵ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی استان، تأمین مسکن را یکی از مهم ترین نیازهای خانواده های تحت پوشش عنوان کرد و افزود: مدیریت شهرستان سنندج در کنار بهزیستی و خیرین، برای توسعه خدمات حمایتی، توانمندسازی افراد دارای معلولیت و گسترش عدالت اجتماعی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

در ادامه این برنامه، فرماندار سنندج و مسئولان حاضر از بزرگ ترین مرکز نگهداری شبانه روزی افراد دارای معلولیت، پنج مرکز نگهداری دختران و پسران بی سرپرست و بدسرپرست و همچنین مرکز نگهداری دختران نابینا بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، مسائل و نیازهای این مراکز قرار گرفتند.