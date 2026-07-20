جایگاه های سوخت کردستان آماده خدمت رسانی به زائران اربعین هستند

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در نشست با مالکان مجاری عرضه فرآورده های نفتی استان، گفت: با توجه به اینکه مرز باشماق برای پنجمین سال متوالی میزبان زائران اربعین است، هماهنگی های لازم با دستگاه های متولی برای تأمین سوخت و ارائه خدمات جانبی به زائران انجام شده است.

وی افزود: با قرار گرفتن کردستان در مسیر تردد زائران استان های کرمانشاه و ایلام، این منطقه به عنوان منطقه معین، آمادگی لازم برای سوخت رسانی در مسیرهای سقز، دیواندره، بیجار، زنجان، سنندج، کامیاران و کرمانشاه را دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان از مالکان جایگاه ها خواست با حضور مستمر در محل، نسبت به کنترل روند عرضه سوخت، حفظ نظافت جایگاه ها، نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی و ارائه خدمات مطلوب به مراجعان اهتمام ویژه داشته باشند.

حمه حسنی با تأکید بر استفاده زائران از کارت سوخت شخصی، اظهار کرد: هماهنگی های لازم برای تأمین و توزیع مناسب سوخت انجام شده و کارت های سوخت اضطراری نیز برای استفاده زائران در اختیار جایگاه ها قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت ۵۲ جایگاه عرضه CNG در استان، از شهروندان و زائران خواست از این سوخت پاک استفاده کنند و ادامه داد: بازرسان شرکت نیز در ایام اربعین با بازدیدهای مستمر و سرزده، بر عملکرد جایگاه ها و آمادگی آن ها برای خدمت رسانی نظارت خواهند کرد.