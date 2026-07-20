۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳

صدور موافقت اصولی برای سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی در گردشگری کردستان

صدور موافقت اصولی برای سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی در گردشگری کردستان

سرویس کردستان - معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از صدور موافقت اصولی برای اجرای ۱۱ طرح گردشگری با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی در استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، آرمان وطن دوست در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در کمیته فنی استان، ۱۴ طرح گردشگری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که پس از ارزیابی شاخص های فنی، اقتصادی و اجرایی، برای ۱۱ طرح شامل مجتمع های پذیرایی، واحدهای پذیرایی و اقامتگاه های بوم گردی در شهرستان های مریوان، سنندج، بانه و سروآباد موافقت اصولی صادر شد.

وی افزود: اجرای این طرح ها علاوه بر جذب ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری، زمینه ایجاد ۱۶۰ فرصت شغلی مستقیم را فراهم می کند و نقش مهمی در توسعه زیرساخت های گردشگری و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.

معاون گردشگری کردستان با اشاره به معیارهای بررسی این طرح ها، اظهار کرد: موقعیت مکانی، مساحت زمین، توان مالی سرمایه گذار و میزان اشتغال زایی از مهم ترین شاخص های صدور مجوز بوده و طرح های دارای توجیه اقتصادی از حمایت اداره کل برخوردار خواهند شد.

وطن دوست با تأکید بر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، ادامه داد: تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش زمان صدور مجوزها و ارائه مشاوره های فنی از مهم ترین برنامه های این اداره کل برای توسعه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان است.

وی یادآور شد: توسعه گردشگری بدون حضور فعال بخش خصوصی امکان پذیر نیست و شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری در مناطق مستعد استان با هدف اجرای طرح های متنوع گردشگری، اقامتی و بوم گردی در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 2797443

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