صدور موافقت اصولی برای سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی در گردشگری کردستان

به گزارش کرد پرس، آرمان وطن دوست در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در کمیته فنی استان، ۱۴ طرح گردشگری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که پس از ارزیابی شاخص های فنی، اقتصادی و اجرایی، برای ۱۱ طرح شامل مجتمع های پذیرایی، واحدهای پذیرایی و اقامتگاه های بوم گردی در شهرستان های مریوان، سنندج، بانه و سروآباد موافقت اصولی صادر شد.

وی افزود: اجرای این طرح ها علاوه بر جذب ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری، زمینه ایجاد ۱۶۰ فرصت شغلی مستقیم را فراهم می کند و نقش مهمی در توسعه زیرساخت های گردشگری و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.

معاون گردشگری کردستان با اشاره به معیارهای بررسی این طرح ها، اظهار کرد: موقعیت مکانی، مساحت زمین، توان مالی سرمایه گذار و میزان اشتغال زایی از مهم ترین شاخص های صدور مجوز بوده و طرح های دارای توجیه اقتصادی از حمایت اداره کل برخوردار خواهند شد.

وطن دوست با تأکید بر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، ادامه داد: تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش زمان صدور مجوزها و ارائه مشاوره های فنی از مهم ترین برنامه های این اداره کل برای توسعه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان است.

وی یادآور شد: توسعه گردشگری بدون حضور فعال بخش خصوصی امکان پذیر نیست و شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری در مناطق مستعد استان با هدف اجرای طرح های متنوع گردشگری، اقامتی و بوم گردی در دستور کار قرار دارد.