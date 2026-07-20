دستگیری سرشبکه پرونده اختلاس و کلاهبرداری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در سقز

به گزارش کرد پرس، سرهنگ پیروزی با اعلام این خبر به خبرنگاران، گفت: متهم اصلی این پرونده با راه اندازی یک شرکت صرافی صوری و غیرواقعی، اقدام به جلب اعتماد شهروندان و جذب سرمایه برای اجرای پروژه های مختلف کرده بود که پس از انجام بررسی های تخصصی و تکمیل تحقیقات، شناسایی، دستگیر و با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد این شرکت توسط دو برادر تأسیس و اداره می شد و فعالیت آن صرفاً جنبه ظاهری داشته است؛ متهمان با وعده سرمایه گذاری در طرح های مختلف، مبالغ قابل توجهی از شهروندان دریافت کرده اما پس از مدتی از انجام تعهدات خود خودداری کرده و پاسخگوی سرمایه گذاران نبودند.

فرمانده انتظامی سقز با اشاره به روند رسیدگی قضایی این پرونده، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۰ نفر به عنوان شاکی خصوصی در این پرونده ثبت شکایت کرده اند و تحقیقات برای شناسایی سایر ابعاد پرونده و افراد مرتبط همچنان ادامه دارد.

سرهنگ پیروزی از شهروندانی که در این شرکت سرمایه گذاری کرده و متضرر شده اند خواست با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم، در اسرع وقت به مراجع قضایی مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند تا روند رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی، شرکت های صوری و جرائم کلان مالی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویان امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی را خدشه دار کنند.