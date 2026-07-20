الزام واحدهای لبنی کردستان به عرضه ۵۰ درصد محصولات با نرخ تنظیم بازار

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی با بیان اینکه مدیریت هوشمند بازار کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها از اولویت های این سازمان است، گفت: در چارچوب سیاست های حمایتی دولت و با هدف حفظ ثبات بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان، واحدهای تولیدی لبنی استان مکلف هستند نیمی از تولید روزانه خود را در چهار گروه کالایی شامل شیر نایلونی کم چرب ۹۰۰ گرمی، شیر بطری کم چرب یک لیتری، پنیر UF ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب و ماست دبه ای کم چرب ۲ کیلوگرمی با نرخ های مصوب تنظیم بازار عرضه کنند.

وی با قدردانی از همراهی واحدهای تولیدی و اصناف در تأمین نیاز بازار، نرخ مصوب این اقلام را در شیر نایلونی کم چرب ۹۰۰ گرمی ۸۴ هزار تومان، شیر بطری کم چرب یک لیتری ۹۸ هزار تومان، پنیر UF ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب ۲۰۳ هزار تومان و ماست دبه ای کم چرب ۲ کیلوگرمی ۲۲۸ هزار تومان عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با تأکید بر تشدید نظارت های میدانی، افزود: تیم های بازرسی و نظارت این سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط، به صورت مستمر و بدون اطلاع قبلی، روند تولید، توزیع و عرضه محصولات لبنی را در سطح استان رصد خواهند کرد.

نقشبندی اظهار کرد: هرگونه خودداری از عرضه سهمیه تعیین شده، گران فروشی یا عرضه خارج از شبکه، تخلف محسوب شده و پرونده متخلفان برای رسیدگی و برخورد قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.

وی با اشاره به اینکه هدف این طرح، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تنظیم بازار و حذف واسطه های غیرضروری از زنجیره تأمین محصولات کشاورزی است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، احتکار یا عرضه خارج از شبکه، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.