به گزارش کردپرس، عضو کمیسیون گذرگاههای مرزی و حمایت از تولید ملی در مجلس نمایندگان عراق پیشبینی کرد به زودی یادداشت تفاهم میان دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان درباره یکپارچهسازی گذرگاههای مرزی و اجرای سامانه اسیکودا (ASYCUDA) به اجرا گذاشته میشود.
به نوشته السومریه، سلوان طه عقراوی عضو این کمیسیون گفت: میان دولت فدرال و دولت اقلیم، یادداشت تفاهمی برای هماهنگی سازوکار درآمدهای حاصل از گذرگاههای مرزی فدرال و گذرگاههای اقلیم کردستان وجود دارد. همچنین یادداشت تفاهم دیگری نیز برای یکپارچهسازی همه گذرگاههای مرزی و راهاندازی سامانه اسیکودا در اقلیم کردستان تنظیم شده است.
وی افزود، این یادداشت تفاهم برای تصویب به شورای وزیران امور اقتصادی ارسال شده است و پس از تأیید این شورا، باید به تصویب هیئت وزیران دولت فدرال نیز برسد. او ابراز امیدواری کرد که اجرای آن به زودی آغاز شود.
عقراوی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی عراق، نیمی از درآمدهای غیرنفتی، از جمله درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی و مالیاتها، باید به دولت فدرال تحویل داده شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که وزارت دارایی اقلیم کردستان هر سال تمامی درآمدهای خود، از جمله درآمدهای گمرکی را در قالب جدولهای شفاف منتشر میکند و سازمان گمرک دولت فدرال نیز درآمدهای بهدستآمده از تمامی گذرگاههای مرزی را منتشر میکند.
از سوی دیگر، جلیل اللامی کارشناس اقتصادی گفت حرکت به سمت اجرای سامانه اسیکودا (ASYCUDA) در گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان، نقطه عطف مهمی در روند اصلاحات اقتصادی و مدیریت گمرکی عراق به شمار میرود.
وی افزود، اجرای این سامانه به تعدد رویههای اداری پایان میدهد و یک سیستم الکترونیکی یکپارچه ایجاد میکند که همه گذرگاههای مرزی را به یک پایگاه داده مرکزی متصل خواهد کرد. این سامانه امکان نظارت لحظهای بر جابهجایی کالاها و درآمدها را فراهم میکند و با کاهش دخالت نیروی انسانی، زمینههای فساد و فرار گمرکی را نیز محدود خواهد ساخت.
اقلیم کردستان در حال حاضر دارای چهار گذرگاه رسمی تجاری اصلی شامل گذرگاه ابراهیم خلیل در مرز ترکیه و گذرگاههای باشماق، پرویزخان و حاج عمران در مرز ایران است. افزون بر این، فرودگاههای بینالمللی اربیل و سلیمانیه نیز امور گمرکی کالاها را انجام میدهند. به گفته اللامی، شش گذرگاه غیررسمی نیز وجود دارند که هم اکنون کمیتهای مشترک از بغداد و اربیل در حال بررسی آنها هستند تا امکان تبدیل برخی از آنها به گذرگاه رسمی و نیز تعطیلی گذرگاههایی که شرایط قانونی و فنی لازم را ندارند، ارزیابی شود.
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