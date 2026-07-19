مسرور بارزانی خواستار توقف حملات به اقلیم کردستان شد

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز یکشنبه بر حمایت دولت اقلیم از کارزار علی الزیدی نخست وزیر عراق برای مبارزه با فساد تاکید کرد.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، او در جریان افتتاح یک پروژه گفت که اقلیم شریک اساسی بغداد در این ماموریت است که به بهبود اوضاع اقتصادی، سیاسی و امنیتی سراسر عراق کمک می کند.

بارزانی روابط با بغداد را در سطح بسیار خوب توصیف و بر حمایت پیوسته اقلیم از دولت الزیدی برای تضمین کامل قانون اساسی بدون گزینش در راستای تضمین دستیابی مردم کردستان به حقوق قانونی خود همانند همه عراقی‌ها و پایان سیاست‌های گذشته مبتنی بر تبعیض میان اقلیم و سایر استان‌ها، تاکید کرد.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که اقلیم طرفی در جنگ و درگیری‌های کنونی در منطقه خاورمیانه نیست و تمایلی برای ورود به آن ندارد.

او حملات مستمر و غیر قابل توجیه به اقلیم را محکوم کرد و خواستار توقف این حملات شد که بدون استثنا به ضرر همه است.

بارزانی از همه نیروهای سیاسی خواستار ترجیح منافع عالی شهروندان و موجودیت اقلیم به منافع گروهی و حزبی شد و بر لزوم فعالسازی پارلمان کردستان و عدم تبدیل آن به گروگان در دست هر طرفی برای تحقق منافع شخصی یا به تعطیلی کشاندن خدمات ارائه شده به شهروندان تاکید کرد.

او مجددا بر دراز کردن دست شراکت و ائتلاف برای همه طرف‌ها در این شرایط حساس برای فعالسازی نهادهای قانونی تاکید کرد.