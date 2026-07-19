ماینرها یک خانه اجاره ای در ارومیه را به آتش کشیدند

او افزود: از این منزل مسکونی، ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در حین فعالیت کشف و ضبط شد. میزان مصرف این دستگاهها حدود ۱۲ کیلووات و معادل ۶۰ آمپر بود که این میزان مصرف، برابر با برق مورد نیاز حدود ۴۰ خانوار است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه داد: استفاده خارج از ظرفیت و غیرقانونی از شبکه برق در این واحد مسکونی، موجب افزایش شدید جریان عبوری، داغشدن تجهیزات و سیمها و در نهایت اتصال و آتشسوزی در بخشی از شبکه برق کوچه شد. این حادثه با تماس و اطلاع همسایگان و حضور بهموقع عوامل امدادی و کارشناسان شرکت توزیع مهار شد و از بروز خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آمد.
کیامهر با اشاره به افزایش موارد اجاره منازل مسکونی برای استقرار دستگاههای استخراج رمزارز، از مالکان واحدهای مسکونی خواست در زمان اجاره ملک، دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.
او تصریح کرد: بر اساس مقررات، در صورت استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، انشعاب برق ملک بهصورت دائم قطع خواهد شد و امکان نصب مجدد انشعاب برای آن واحد وجود نخواهد داشت. از همین رو مالکان باید پیش از عقد قرارداد اجاره، نسبت به نوع فعالیت مستأجر و نحوه استفاده از ملک اطمینان حاصل کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ضمن قدردانی از هوشیاری شهروندان و گزارشهای مردمی تأکید کرد: مبارزه با استفاده غیرمجاز از برق تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه حرکتی در مسیر حفظ حقوق مشترکان، صیانت از سرمایههای ملی و تأمین برق پایدار برای همه مردم است.
او از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک مانند صدای غیرعادی تجهیزات، گرمای غیرطبیعی محل، مصرف بالای برق یا کابلکشیهای غیرمعمول، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اطلاع دهند/.
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