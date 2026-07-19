احداث و تعریض محور استراتژیک «نقده - پیرانشهر-تمرچین»

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون، در خصوص آخرین تحولات عمرانی در بخش راهسازی استان، با تأکید بر اهمیت محورهای ارتباطی شمال استان اظهار داشت: محور نقده به پیرانشهر و تمرچین، یکی از حیاتیترین و پرترددیترین مسیرهای استان است که نقش مستقیمی در اتصال مناطق مرزی به بدنه اصلی کشور و همچنین تسهیل تردد در ایام زیارتی ایفا میکند.
او افزود:این طرح که شامل احداث جادههای جدید و تعریض مسیرهای موجود است، با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی و تقویت کریدورهای ترانزیتی در حال اجراست.
آرامون با اشاره به ابعاد فنی پروژههای در دست اجرا در این منطقه تصریح کرد: ما تنها به بهسازی سطوح موجود بسنده نکردهایم؛ بلکه در بسیاری از نقاط این محور، به دلیل محدودیتهای جغرافیایی و حجم بالای ترافیک، عملیات احداث جادههای جدید و تعریض مسیرهای موجود در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت جاده، حذف پیچهای خطرناک و فراهم کردن فضای مناسب برای تردد خودروهای سنگین و اتوبوسهای حامل زائران انجام میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به نزدیکی ایام اربعین حسینی افزود: با توجه به اینکه این مسیر یکی از گلوگاههای اصلی ورود و خروج به مرز تمرچین است، تمرکز ویژه ما بر روی تکمیل پروژههایی است که مستقیماً بر روانسازی تردد زائران تأثیر میگذارند. هدف ما این است که با حذف نقاط حادثهخیز و تکمیل بخشهای تعریض شده، تجربهای ایمن و سریع را برای مسافران و زائران فراهم کنیم.
او تأکید کرد: یکی از چالشهای اصلی در این محور، محدودیت عرض جاده در برخی مقاطع بود که منجر به افزایش ریسک تصادفات میشد. با اجرای طرحهای تعریض و ساخت مسیرهای جایگزین، نه تنها ظرفیت جاده افزایش مییابد، بلکه استاندارد ایمنی مسیر نیز به شدت ارتقا یافته و شاهد کاهش چشمگیر حوادث جادهای خواهیم بود.
آرامون در پایان گفت: که تمامی کارگاههای اجرایی در مسیر نقده، پیرانشهر و تمرچین تحت نظارت مستقیم کارشناسان فنی ادارهکل راه و شهرسازی قرار دارند تا تضمین شود که عملیات احداث و تعریض، با بالاترین استانداردهای مهندسی و با رعایت دقیق زمانبندیهای مقرر پیش میرود.
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