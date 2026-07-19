به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه گفت: باید فرار مالیاتی به حداقل‌ترین میزان برسد و با افرادی که با دلال بازی، سفته بازی وشرکت‌های صوری قوانین را دور می‌زنند برخورد قاطع به عمل آید.

عتباتی افزود: با تلاش نهادهای مرتبط و عزم دستگاه قضایی استان به میزان ۲ همت از درآمدهای مالیاتی در پرونده‌های فرار مالیاتی وصول شده است.

مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: باید به سمت عدالت مالیاتی و جلوگیری از تبعیض مالیاتی حرکت کنیم و این با پیشگیری از جرایم مالیاتی خصوصا جلوگیری از فرار مالیاتی محقق می‌شود.

عتباتی افزود: باید تبیین شود که اخذ مالیات‌ها به رشد و توسعه کشور و فراهم نمودن رفاه و آسایش شهروندان در بخش‌های مختلف کمک می‌کند و اجرای قانون برای همه مردم درخصوص پرداخت مالیات‌ها یکسان است و هرکسی وفق قوانین مکلف هست مالیات بر درآمد خود را پرداخت نماید.

رئیس کل دادگستری استان به لزوم برخورد جدی با کسانی که از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند و با استفاده از روش‌های متقلبانه و مجرمانه از پرداخت مالیات فرار می‌کنند تاکید کرد.

او افزود: آنچه که ملاک نظر دستگاه قضایی است اقدامات مجرمانه و متقلبانه برخی افراد سودجو در پرداخت مالیات است که با استفاده از انواع روش‌های مجرمانه قانون را دور می‌زنند و با مخفی کردن درآمد واقعی خود از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که در این موارد دستگاه قضایی از باب احقاق حقوق بیت المال به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.

۱۴۰۰ فقره پرونده فرار مالیاتی در استان تشکیل شده است

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه گفت: دستگاه قضایی رفتارهای مجرمانه را در موضوعات فرار مالیاتی تعقیب می‌کند نه بدهی‌های مالیاتی را که آن از وظایف اداره امور مالیاتی هست.

او افزود: جرایمی که درخصوص فرار از پرداخت مالیات ارتکاب می‌یابد مورد نظر دستگاه قضایی هست و محل ورود دستگاه قضایی در فرارهای مالیاتی زمانی است که برخی افراد متقلبانه از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و با داشتن درآمدهای کلان حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند.

مجیدی تاکید کرد: چنانچه مالیات‌ها به درستی پرداخت شود یقیناً اداره امور مملکت بهتر خواهد بود و خدمات بیشتری درخدمت شهروندان قرار خواهد گرفت و غایت اصلی این کار هم کمک به دولت است.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه تعداد ۱۴۰۰ فقره پرونده فرار مالیاتی در استان تشکیل شده است گفت:مقابله با فرار مالیاتی در واقع درآمد پایدار برای دولت هست که بتواند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد.