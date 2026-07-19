گرمای هوا از فردا دوباره به کردستان بازمی گردد

به گزارش کرد پرس، اداره کل هواشناسی کردستان با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بررسی نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی نشان می دهد تا اواسط هفته پیش رو، شرایط جوی در بیشتر مناطق استان پایدار خواهد بود و وزش باد در برخی ساعات، پدیده غالب این مدت است.

بر اساس این گزارش، در این بازه زمانی به دلیل استقرار شرایط پایدار جوی، انتظار وقوع پدیده بارشی وجود ندارد و آسمان استان در اغلب مناطق صاف تا کمی ابری پیش بینی می شود.

هواشناسی کردستان همچنین از نفوذ توده گرد و خاک تا اواخر امروز خبر داد و اعلام کرد این پدیده به ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان موجب کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت ذرات معلق خواهد شد.

این اداره کل از شهروندان، به ویژه سالمندان، کودکان و افراد مبتلا به بیماری های قلبی و تنفسی خواست در زمان افزایش غلظت گرد و غبار، از تردد غیرضروری و فعالیت طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

بر اساس پیش بینی هواشناسی، از روز آینده نیز دمای هوا در استان روند افزایشی خواهد داشت و گرمای هوا دوباره در بیشتر نقاط کردستان محسوس خواهد شد.