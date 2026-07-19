توافق ۲۹ ژانویه، موجودیت سیاسی کردهای سوریه را وارد چارچوب رسمی کرد

سرویس سوریه - «دوغان جهان» روزنامهنگار کُرد با اشاره به تحولات ۱۴ سال گذشته در مناطق کردنشین سوریه گفت قیام ۱۹ جولای ۲۰۱۲ به سیاستهای انکار علیه کردها پایان داد و توافق ۲۹ ژانویه میان SDF و دولت موقت دمشق، برای نخستین بار جایگاه سیاسی و نظامی کردها را در قالب یک توافق رسمی به رسمیت شناخت.
به گزارش کردپرس، »دوغان جهان» روزنامهنگار و تحلیلگر کُرد همزمان با چهاردهمین سالگرد تحولات ۱۹ جولای ۲۰۱۲ در کردستان سوریه در گفتوگو با عمر آکین خبرنگار خبرگزاری مزوپوتامیا به بررسی روند شکلگیری مدیریت خودگردان در شمال و شرق سوریه و پیامدهای توافق ۲۹ ژانویه پرداخت.
دوغان جهان اظهار داشت کردها از عفرین تا کوبانی، سرهکانی، حسکه، عامودا، قامشلو، تربسپی، رمیلان و دیرک برای حفاظت از محلههای خود سازماندهی شدند و بهتدریج کنترل برخی نهادهای دولتی را در دست گرفتند.
کد مطلب 2797422
نظر شما