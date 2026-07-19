فاز اول کارخانه تولید و تصفیه روغن خوراکی در ماکو اجرا شد

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری، در این آیین ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک این واحد تولیدی، تصریح کرد: با توجه به مصرف سالانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن روغن خوراکی در کشور و وابستگی بیش از ۹۰ درصدی به واردات این کالای اساسی، اجرای این پروژه یکی از ضرورتهای زیرساختی برای تابآوری اقتصادی است که در صورت بهرهبرداری کامل، زنجیره ارزش در حوزه دانههای روغنی در استان فعال خواهد شد.
او با اشاره به ظرفیت پیشبینیشده برای تولید ۵۰۰ هزار تن روغن در این واحد، افزود: با راهاندازی این مجتمع، بستر مناسبی برای توسعه کشت دانههای روغنی از جمله کلزا و آفتابگردان در منطقه فراهم میشود که علاوه بر ارزش افزوده اقتصادی، با توجه به نیاز آبی کمتر نسبت به برخی محصولات سنتی، گامی در راستای مدیریت بهینه منابع آبی و تغییر الگوی کشت در اراضی استان محسوب میشود.
اصغری همچنین با اشاره به نقش زیرساختهای تجاری استان در تقویت مبادلات کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: با اتخاذ تدابیر لازم و تسهیل فرآیندهای لجستیکی، انتقال واردات محصولات اساسی از سایر مبادی ورودی کشور به مرزهای استان، منجر به رشد ۹ برابری واردات از طریق مرزهای آذربایجانغربی شده است که این امر رونق صادرات و واردات را به همراه داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در پایان، وحدت و همگرایی میان دستگاههای اجرایی استان را عامل کلیدی در تسریع اجرای پروژههای بزرگ اقتصادی دانست و اظهار داشت: این مجتمع با بهرهگیری از مزیتهای مرزی ماکو و حمایتهای مدیریت عالی استان، میتواند بهعنوان یکی از قطبهای تأمین روغن خوراکی در شمالغرب کشور، نقشآفرینی مؤثری در کاهش ارزبری و تقویت تولید ملی ایفا کند.
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