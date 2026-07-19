دستگیری سارقی با ٣٥ فقره سرقت در ارومیه

به گزارش کردپرس، سرهنگ محمد توحیدی بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل در سطح شهر ارومیه، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۷ قرار گرفت.



او افزود: ماموران پس از حضور در محل های وقوع سرقت و انجام یک سری اقدامات میدانی و جمع آوری آثار و ادله لازم از دست داشتن یک سارق سابقه دار در این سرقت ها مطلع و پس از شناسایی مخفیگاهش در عملیاتی غافلگیرانه وی رادستگیر کردند.



فرمانده انتظامی ارومیه تصریح کرد: سارق در تحقیقات پلیس به ۳۵ فقره سرقت سیم و کابل اقرار و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.



سرهنگ توحیدی در پایان از همراهی مردم فهیم استان که طی تماس با سامانه های ۱۱۰ و ۱۹۷ در خصوص شناسایی مخلان نظم و امنیت پلیس را یاری می دهند، تقدیر و تشکر کرد./



