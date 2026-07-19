۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵

دستگیری سارقی با ٣٥ فقره سرقت در ارومیه

دستگیری سارقی با ٣٥ فقره سرقت در ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی ارومیه گفت: سارقی با ۳۵ فقره سرقت سیم و کابل در عملیات ماموران کلانتری ۱۷ دستگیر شد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ محمد توحیدی  بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل  در سطح شهر ارومیه، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۷  قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از حضور در محل های وقوع سرقت و انجام یک سری اقدامات میدانی و جمع آوری آثار و ادله لازم از دست داشتن یک سارق سابقه دار در این سرقت ها مطلع و  پس از شناسایی مخفیگاهش در عملیاتی غافلگیرانه وی رادستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ارومیه تصریح کرد: سارق در تحقیقات پلیس به ۳۵  فقره سرقت سیم و کابل اقرار و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ توحیدی در پایان از همراهی مردم فهیم استان که طی تماس با سامانه های ۱۱۰ و ۱۹۷ در خصوص شناسایی مخلان نظم و امنیت پلیس را یاری می دهند، تقدیر و تشکر کرد./

 

کد مطلب 2797420

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