ثبت بیش از ۹۰۰ بازرسی استاندارد در کردستان طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵

به گزارش کرد پرس، مهدی سحری با اشاره به گستردگی برنامه های نظارتی اداره کل استاندارد استان، گفت: در بهار سال جاری، ۹۰۶ عملیات بازرسی و نظارت در حوزه های فنی، طرح های نظارتی امین و نظارت بر بازار به اجرا درآمد که تمامی ابعاد سلامت، کیفیت و انطباق محصولات با استانداردهای ملی را پوشش می دهد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فرآیند تولید افزود: در این مدت، ۴۲۱ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان انجام شد و همچنین در قالب طرح های نظارتی امین، ۴۸۱ مورد بازرسی از صنایع غذایی، بهداشتی، فلزی و غیرفلزی صورت گرفت.

مدیرکل استاندارد کردستان اظهار کرد: علاوه بر این، یک مورد بازرسی تخصصی از واحدهای تولیدی دارای نشان حلال و سه مورد پایش معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر مشمول مقررات استاندارد نیز انجام شد.

سحری با اشاره به اقدامات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت محصولات، ادامه داد: در سه ماهه نخست سال، ۴۳۱ مورد نمونه برداری و ۲۹۲ مورد آزمون نمونه از مراکز تولیدی انجام شد؛ همچنین در راستای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با عرضه کالاهای فاقد کیفیت، ۲۸۵ مورد نمونه برداری و آزمون از کالاهای وارداتی، با اولویت کالاهای دارای گواهی ثبت کالا، به اجرا درآمد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد اداره کل استاندارد در حوزه صدور مجوزها و تأییدیه های ایمنی اشاره کرد و یادآور شد: در این مدت، ۷۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد شامل ۱۲ پروانه اجباری، ۵۶ مورد تجدید و دو پروانه تشویقی صادر شده است.

مدیرکل استاندارد کردستان همچنین از صدور ۱۴۱ تأییدیه ایمنی اولیه آسانسور در سه ماهه نخست سال خبر داد و بیان کرد: ارتقای ایمنی شهروندان در اماکن عمومی و کاهش مخاطرات ناشی از بهره برداری از آسانسورها، از اولویت های اصلی اداره کل استاندارد استان به شمار می رود.