۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵

ثبت بیش از ۹۰۰ بازرسی استاندارد در کردستان طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵

ثبت بیش از ۹۰۰ بازرسی استاندارد در کردستان طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵

سرویس کردستان - مدیرکل استاندارد کردستان از انجام ۹۰۶ عملیات بازرسی و نظارت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این بازرسی ها با هدف ارتقای کیفیت کالاها، صیانت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ سلامت عمومی در بخش های مختلف تولید، بازار، صنایع غذایی، کالاهای وارداتی و ایمنی آسانسورها انجام شده است.

به گزارش کرد پرس، مهدی سحری با اشاره به گستردگی برنامه های نظارتی اداره کل استاندارد استان، گفت: در بهار سال جاری، ۹۰۶ عملیات بازرسی و نظارت در حوزه های فنی، طرح های نظارتی امین و نظارت بر بازار به اجرا درآمد که تمامی ابعاد سلامت، کیفیت و انطباق محصولات با استانداردهای ملی را پوشش می دهد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فرآیند تولید افزود: در این مدت، ۴۲۱ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان انجام شد و همچنین در قالب طرح های نظارتی امین، ۴۸۱ مورد بازرسی از صنایع غذایی، بهداشتی، فلزی و غیرفلزی صورت گرفت.

مدیرکل استاندارد کردستان اظهار کرد: علاوه بر این، یک مورد بازرسی تخصصی از واحدهای تولیدی دارای نشان حلال و سه مورد پایش معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر مشمول مقررات استاندارد نیز انجام شد.

سحری با اشاره به اقدامات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت محصولات، ادامه داد: در سه ماهه نخست سال، ۴۳۱ مورد نمونه برداری و ۲۹۲ مورد آزمون نمونه از مراکز تولیدی انجام شد؛ همچنین در راستای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با عرضه کالاهای فاقد کیفیت، ۲۸۵ مورد نمونه برداری و آزمون از کالاهای وارداتی، با اولویت کالاهای دارای گواهی ثبت کالا، به اجرا درآمد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد اداره کل استاندارد در حوزه صدور مجوزها و تأییدیه های ایمنی اشاره کرد و یادآور شد: در این مدت، ۷۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد شامل ۱۲ پروانه اجباری، ۵۶ مورد تجدید و دو پروانه تشویقی صادر شده است.

مدیرکل استاندارد کردستان همچنین از صدور ۱۴۱ تأییدیه ایمنی اولیه آسانسور در سه ماهه نخست سال خبر داد و بیان کرد: ارتقای ایمنی شهروندان در اماکن عمومی و کاهش مخاطرات ناشی از بهره برداری از آسانسورها، از اولویت های اصلی اداره کل استاندارد استان به شمار می رود.

کد مطلب 2797419

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