جایگاه نیروهای زنان باید در ساختار نظامی آینده سوریه مشخص شود

به گزارش کردپرس، بیش از هفت ماه از امضای توافق ۲۹ ژانویه میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت موقت سوریه می‌گذرد. با وجود برداشته شدن برخی گام‌ها در حوزه‌های امنیتی، نظامی، اداری و بازگشت آوارگان، بخش‌هایی از این توافق همچنان اجرا نشده است.

یکی از موضوعات مورد اختلاف، جایگاه یگان‌های مدافع زنان (YPJ) در ساختار نظامی آینده سوریه است. دولت موقت سوریه تاکنون با حفظ این نیرو به‌عنوان یک ساختار مستقل در ارتش جدید موافقت نکرده است. این موضوع با واکنش شماری از زنان، به‌ویژه زنان کُرد در شمال و شرق سوریه، روبه‌رو شده است.

در همین زمینه، میلیتان عفرین، از فرماندهان YPJ، در گفت‌وگو با خبرگزاری هاوار درباره روند مذاکرات و دیدگاه این نیرو نسبت به ادغام نظامی توضیح داد.

توافق به معنای از میان رفتن هویت طرف‌ها نیست

میلیتان عفرین گفت پس از سال‌ها جنگ، گفت‌وگوها با هدف دستیابی به توافقی پایدار و ایجاد ساختاری فراگیر در سوریه آغاز شده است.

او افزود: «توافق نباید به معنای حل شدن یک طرف در ساختار طرف دیگر یا از دست دادن اختیار و جایگاه آن باشد. توافق زمانی معنا پیدا می‌کند که اراده، موقعیت و زبان گروه‌های مختلف به‌صورت رسمی و قانونی به رسمیت شناخته شود.»

انتقاد از مداخلات خارجی

این فرمانده YPJ با اشاره به نقش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در تحولات سوریه اظهار داشت تعدد طرف‌های اثرگذار، پیشبرد توافق را دشوار کرده است.

او افزود: «روند کنونی تنها بر اساس تصمیم‌های داخلی سوریه پیش نمی‌رود و قدرت‌های مختلفی بر آن تأثیر می‌گذارند. این مداخلات، دستیابی به توافقی که منافع همه مردم سوریه را در نظر بگیرد، پیچیده‌تر کرده است.»

نقش YPJ در نبرد با داعش

میلیتان عفرین در بخش دیگری از سخنانش به نقش YPJ در جنگ با داعش اشاره کرد و گفت عملکرد این نیرو در آن دوره، جایگاه آن را در داخل و خارج از سوریه برجسته کرد.

او افزود: «داعش تهدیدی گسترده و سازمان‌یافته بود. حضور و تجربه نیروهای YPJ در مقابله با این گروه نشان داد که زنان می‌توانند در ساختارهای دفاعی و امنیتی نقش مستقیم داشته باشند. به همین دلیل، YPJ در سطح بین‌المللی نیز شناخته شد.»

اختلاف بر سر ساختار مستقل YPJ

این فرمانده YPJ تصریح کرد دیدگاه دولت موقت سوریه درباره ادغام نیروهای زن، به حفظ یک ساختار مستقل برای آنان توجه کافی ندارد.

او افزود: «پیشنهاد مطرح‌شده این است که زنان به‌صورت فردی در نهادهای مختلف ادغام شوند. نگرانی ما این است که در چنین حالتی، هویت سازمانی و تجربه‌ای که طی سال‌ها شکل گرفته، از میان برود. ما خواهان حفظ جایگاه زنان در ساختار نظامی آینده هستیم.»

او همچنین تأکید کرد که از نگاه YPJ، کنار گذاشتن این ساختار تنها یک تغییر اداری یا نظامی نیست، بلکه می‌تواند بر میزان مشارکت زنان در ساختارهای آینده سوریه اثر بگذارد.

حمایت بخشی از جامعه از YPJ

میلیتان عفرین با اشاره به تجمع‌ها و راهپیمایی‌های برگزارشده در حمایت از YPJ گفت بخشی از جامعه شمال و شرق سوریه، به‌ویژه زنان، خواهان به رسمیت شناخته شدن این نیرو هستند.

او گفت: «برای بسیاری از مردم منطقه، YPJ بخشی از تجربه سال‌های جنگ و دفاع از مناطقشان بوده است. به همین دلیل، خواستار آن هستند که جایگاه این نیرو در مذاکرات آینده نادیده گرفته نشود.»

وی همچنین بیان کرد مخالفت با شناسایی YPJ می‌تواند بر میزان پذیرش دولت موقت در میان بخشی از ساکنان شمال و شرق سوریه تأثیر بگذارد.

تأکید بر همکاری میان زنان سوریه

این فرمانده YPJ در پایان بر ضرورت گسترش همکاری میان زنان گروه‌های مختلف سوریه تأکید کرد.

او خاطرنشان کرد زنان کُرد، عرب، علوی، دروزی و دیگر گروه‌های سوریه می‌توانند برای حفظ حقوق و مشارکت خود در ساختار سیاسی و اجتماعی آینده کشور، همکاری بیشتری داشته باشند.

میلیتان عفرین افزود هدف این همکاری، دفاع از حقوقی است که زنان در سال‌های گذشته به دست آورده‌اند و اطمینان از حضور آنان در ساختارهای آینده سوریه است.