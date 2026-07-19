جایگاه نیروهای زنان باید در ساختار نظامی آینده سوریه مشخص شود

سرویس سوریه - «میلیتان عفرین» از فرماندهان YPJ، با اشاره به ادامه مذاکرات میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت موقت دمشق گفت اختلاف بر سر جایگاه YPJ همچنان یکی از موضوعات اصلی روند ادغام است. او تأکید کرد که این نیرو تنها یک عنوان نظامی نیست و برای بخشی از زنان شمال و شرق سوریه، نمادی از مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان به شمار میرود.
به گزارش کردپرس، بیش از هفت ماه از امضای توافق ۲۹ ژانویه میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت موقت سوریه میگذرد. با وجود برداشته شدن برخی گامها در حوزههای امنیتی، نظامی، اداری و بازگشت آوارگان، بخشهایی از این توافق همچنان اجرا نشده است.
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