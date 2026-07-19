به گزارش کردپرس، اتحاد اسلامی کردستان در تازهترین مواضع خود، ضمن تأکید بر هویت اسلامی این حزب، اعلام کرده است که از نظر سیاسی یک جریان مستقل کردستانی است و هیچگونه وابستگی تشکیلاتی یا تصمیمگیری به اخوانالمسلمین یا هیچ جریان سیاسی داخلی و خارجی ندارد.
مصطفی عبدالله، سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان، با اشاره به گمانهزنیها درباره احتمال قرار گرفتن اخوانالمسلمین در فهرست گروههای تروریستی آمریکا، گفت این موضوع هیچ تأثیری بر اتحاد اسلامی نخواهد داشت؛ زیرا این حزب بر اساس قوانین اقلیم کردستان فعالیت میکند، دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تصمیمهای سیاسی خود را بهطور مستقل اتخاذ میکند.
وی در عین حال تصریح کرد که اتحاد اسلامی از مکتب فکری میانهرو اخوانالمسلمین الهام گرفته است، اما اخوان را نه یک حزب جهانی، بلکه یک «مکتب فکری» مبتنی بر اعتدال، گفتوگو، مشارکت سیاسی، همزیستی مسالمتآمیز و مخالفت با افراطگرایی توصیف کرد.
فاتح سنگاوی، عضو رهبری اتحاد اسلامی کردستان، نیز بر همین موضع تأکید کرد و گفت اتحاد اسلامی یک حزب «کردستانی ـ اسلامی» است که بر اساس قوانین عراق و اقلیم کردستان فعالیت میکند و هیچ وابستگی سیاسی یا سازمانی به خارج از اقلیم ندارد.
وی افزود، هرچند این حزب از اندیشههای میانهرو اخوانالمسلمین بهره گرفته است، اما از نظر سیاسی کاملاً مستقل بوده و تمامی تصمیمات خود را بر پایه منافع و شرایط اقلیم کردستان اتخاذ میکند.
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